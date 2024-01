“C'est une histoire d'amour entre un être humain et un autre être vivant, mais c'est véritablement une histoire d'amour. Et l'autre être vivant est une espèce différente. C’est un chien qui s'appelait et qui s'appelle encore Ubac”. Cédric Sapin-Defour est l’auteur du livre "Son odeur après la pluie". A propos de la supériorité supposée de l’homme, “devenu le patron” des autres espèces dans l’histoire de l’humanité, l’écrivain s’est toujours interrogé. Il explique : “Je ne nous vois pas tout à fait supérieurs aux autres. Les anthropologues, avec qui je discute beaucoup en ce moment, m'expliquent que nous n’avons pas une immense qualité, nous n’avons pas un point fort, mais nous sommes assez bons partout, nous les êtres humains”.

Un constat que l’auteur interroge tout de même quand il s’imagine essayer de survivre “quelques jours à 3500 mètres d’altitude, dans la neige”, emplumé “de milliers d’euros de technologie” pour résister aux très faibles températures, face à son chien qui sort de leur tente “comme il irait à la plage de Bonifacio, qu’il s'ébroue et qu’il se couche dans la neige”. Cédric Sapin-Defour explique se dire “à ce moment-là que le rapport (entre les hommes et les autres espèces) ne doit pas être tout à fait horizontal et équilibré”.

Selon l’écrivain, un animal “nous réapprend à percevoir le monde avec une palette beaucoup plus large” : “Je pense que le père de mon père de mon père, donc ça remonte à des siècles et des siècles, savait parler au vent, aux arbres, aux fougères, savait entendre, savait sentir... Nous, on sait encore beaucoup voir, mais le reste, on l'a un peu perdu (...) On a tellement perdu cette connexion… On nous dit les êtres humains les plus connectés, on parle de génération hyper connectée, on est en tous la génération qui est en train de perdre la connexion la plus flatteuse, vitale et nécessaire, la plus essentielle à mes yeux”.

Dans son livre, “Son odeur après la pluie”, l’écrivain fait référence à un passage durant lequel son chien Ubac est parvenu à prévoir les séismes à deux reprises. Il est raconté que le chien est sorti de la maison parce que selon Cédric Sapin-Defour, il a perçu le séisme avant que la catastrophe arrive. “Ubac était tellement en nature, à la nature, dans la nature. (…) Peut-être que ces récepteurs-là aux vibrations telluriques, aux forces du ciel, à ce qu’il va advenir, peut-être que nous les avions et que nous les avons un peu laissés de côté. (…) Je souhaiterais que nous (les hommes) nous considérions aussi la nature comme un alter ego et que, en fait, nous nous considérions comme faisant partie de la nature” conclut l’écrivain.

