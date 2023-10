Brut Book — Submersion par Bruno Patino

“Le paradoxe du choix c’est qu’au bout d’un certain temps, plus on vous donne des options, plus en fait vous êtes malheureux.” BRUT BOOK. Pour lui, le déluge d’informations sur nos smartphones et notre connexion permanente sont en train de nous engloutir. Avec son essai “Submersion”, Bruno Patino tente de prendre du recul sur notre "vie Tinder-Tiktok" et nos choix plus conditionnés par les algorithmes et l’intelligence artificielle que par notre propre volonté.