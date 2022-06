Carol et Johnny, le couple de braqueurs américains

“C’est lui, la star. Moi, j’étais une sorte d’associée”

Il était connu comme "le tireur", car il tirait toujours une balle dans le plafond pendant ses casses… Elle conduisait la voiture dans laquelle ils prenaient la fuite… Ce couple a dévalisé 56 banques, totalisant un butin de plus de 800 000 dollars, en Californie, au Texas et dans l'État de Washington. Après presque une décennie de casses, Johnny Madison Williams Jr. et sa femme Carolyn Marie Williams ont été condamnés pour quatre braquages et utilisation d'armes pour un crime violent. Johnny a été condamné à 92 ans de prison et Carol à 20 ans. Une histoire d'amour hors du commun qui rappelle celle de Bonnie & Clyde.

Après sa libération en 2011, Carol a accepté de raconter sa version des faits dans un nouveau film documentaire : "Je pense que John était motivé par l'argent. Moi, j'essayais juste de survivre à chaque casse. Je tombais très malade après chacun d'entre eux. Ce n'était que de la peur à l'état pur." Dans "Carol & Johnny", elle décrit le contrôle que son mari exerçait sur elle, qui allait jusqu'au choix de ses vêtements. Carol explique qu'elle est devenue sa complice car elle craignait de perdre la vie. "J'ai dit : "Non, je ne peux pas." Et il m'a dit : "Je tuerai toute ta famille une personne après l'autre si tu ne m'aides pas." Johnny a été libéré en 2021, en raison de la pandémie de Covid. Il est en liberté conditionnelle. Le documentaire a été présenté au festival de films de Tribeca.