Comment réagir face à un ours ?

Si la probabilité d’en rencontrer un est extrêmement faible, avoir quelques connaissances sommaires sur leur comportement peut vous sauver la vie.

La probabilité de se faire attaquer par un ours au cours de sa vie est très faible. Par exemple, il n’y a qu’une chance sur 2,7 millions d’être attaqué par un des nombreux ours du parc national de Yellowstone, aux États-Unis. Cependant, face à l’un d’eux, quelques connaissances sur leur comportement peuvent être décisives.

Éviter la rencontre

Plusieurs attitudes peuvent permettre d’éviter une rencontre : rester sur les chemins de randonnées tracés, être en groupe, faire du bruit pour signaler sa présence. La majorité des attaques ont lieu contre des randonneurs seuls ou à deux.

Également, ne jamais laisser traîner de nourriture sur le sol ou dans une tente. Certains parcs possèdent des casiers en métal pour y ranger de la nourriture. Enfin, porter sur soi un spray anti-ours. En cas d’attaque, cet aérosol offre plus de chance de survie qu’une arme à feu.

En cas de rencontre

Première règle : ne jamais partir en courant. Les ours courent aussi vite qu’un cheval de course et risquent de poursuivre un animal qu’ils voient fuir. Deuxième règle : Ne pas monter dans un arbre, car les ours savent grimper.

Commencer par s’identifier en parlant calmement pour que l’ours comprenne qu’il est face à un humain. Il est aussi possible de lentement lever ses bras en l’air pour se grandir. S’éloigner ensuite en marchant en position latérale : ne pas tourner le dos à l’ours, mais regarder où l’on marche pour ne pas trébucher.

En cas d’attaque

Si l’ours attaque, la réaction doit être différente selon l’espèce. Face à un ours brun : faire le mort. S’allonger sur le ventre pour protéger ses organes vitaux et placer ses mains derrière la nuque. Ne plus bouger jusqu’à ce que l’ours parte, ce qui arrivera dans la majorité des cas.

Face à une attaque d’ours noir : ne jamais faire le mort. Il faut utiliser son spray anti-ours et essayer de lui faire peur en se grandissant, en criant et en lui jetant des choses. En cas de contact physique, il faut concentrer ses coups sur son visage et son museau.

Les attaques d’ours sont très rares. La plupart des ours cherchent seulement à protéger leur nourriture, leur territoire ou leurs bébés. En moyenne, il y a seulement 40 attaques d’ours noir par an dans le monde. Quant aux ours bruns, il y a plus de chances d’être tué dans son lit, que par l’un d’eux aux États-Unis.