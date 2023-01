Entretien avec Hajime Isayama, créateur de l'Attaque des Titans

Les secrets de son œuvre, l’influence de Game of Thrones, les différences entre l’anime et le manga... Il a créé "l'Attaque des Titans". ll est l’un des mangakas les plus célèbres. Brut a rencontré Hajime Isayama à l’occasion du 50e Festival d’Angoulême.