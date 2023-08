Les conseils de Amélie Marzouk pour être photogénique

“Je crois que la photogénie, c'est quand on s'aime bien sur la photo qu'on a en face de soi.” Amélie Marzouk, photographe professionnelle donne quelques conseils pour s’apprécier sur des photographies. Pour elle, tout le monde est photogénique. Finalement, tout est une question de cadrage, de lumière, d'angle, qui sont les trois points importants à prendre en compte pour une photographie. Mais pour ça, il faut aussi savoir lâcher prise devant l’objectif.

L’idée est avant tout d’être naturelle et d’avoir une posture asymétrique avec des mouvements dans les cheveux, avec les mains, les jambes… ”Les gens arrivent en me disant: ‘Je vous préviens, je ne suis pas du tout photogénique, vous allez galérer.’ Et à chaque fois, ils ressortent en me disant : ‘Mais je ne pensais pas, moi aussi, être photogénique.’ Parce que quand je les photographie, je vais vraiment les mettre à l'aise pour avoir des portraits qui leur ressemblent et qui les mettent à leur avantage.”, explique Amélie Marzouk. Les éléments du décor sont également des objets qui peuvent aider pour de belles photos et avec lesquels on peut s’amuser. “Après, une fois que la photo vous plaît, vous pouvez rajouter peu de contraste, un peu de lumière. Quand vous êtes en plein soleil sur la plage à midi, face soleil, ce n’est pas du tout le meilleur moment pour être prise en photo. L'été, misez tout sur la golden hour, la lumière de fin de journée, vous aurez des portraits canons.”

Apprendre à sourire

Pour sourire, il est possible de s'entraîner devant une glace. “Quand on ne sait pas comment sourire, on ne peut faire semblant de rire, comme un jeu d'acting. Juste après, ça va sûrement déclencher un vrai rire où on va voir le petit sourire qui va se déclencher qui va être plus naturel que le fou rire. Je dis souvent aux gens qui ne veulent pas montrer leurs dents, qui sont complexés qu’on peut imaginer qu'on a le masque sur la bouche, comme au moment du Covid, et qu'il faut sourire avec les yeux, au moins. Si tu souris avec les yeux, si tu as une intention, ça change tout au portrait.”

La photogénie est liée à la beauté ?

Penser qu’un visage beau est plus photogénique qu’un autre est un mythe. “Il y a des gens qui sont moins beaux et qui sont très photogéniques. C'est aussi des traits saillants, ça peut être un nez un peu prononcé, un menton, un visage un peu asymétrique… Et tu les mets devant la lumière et la magie opère. Et là, tu vois tout de suite qu'ils sont photogéniques sans avoir besoin de faire d'efforts. Et c'est comme ça, souvent, qu'on révèle des acteurs ou des actrices au cinéma.” Un visage symétrique est, en effet, plutôt photogénique car l'œil apprécie les formes géométriques et alignées. “Je vais vous donner un contre-exemple. Vincent Cassel, il n'a pas du tout un visage symétrique et il est extrêmement photogénique parce qu'il a des traits singuliers et ce qu'on appelle “une gueule”. Et pour le cinéma et les photos, on adore. “

