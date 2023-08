Il est devenu un mème





Patrick Lallemand, directeur artistique est la personne qui, en 2009, avait crié Internet sur Internet. Resituons les faits : Cette année-là, Patrick Lallemand, et son associé, Pierre, étaient fans du film Seuls Two d’Éric et Ramzy. Dans ce long métrage figure une scène qui les a marqués, celle où Éric parle à son ordinateur, prend sa souris dans la main pour essayer de se connecter puis lance cette réplique, "Ça doit être vocal” et enchaîne sur ‘Internet !’. “Avec plusieurs potes, on est allés au resto et, après, en rentrant à l'hôtel, on s'est mis à arpenter les rues de Nancy. Et je ne sais pas pourquoi et je ne le saurai jamais, je crois, j'ai commencé à sonner aux interphones et crier: 'Internet !' aux gens qui répondaient. À l'interphone, il y avait beaucoup d'insultes, autant que dans la rue, d'ailleurs. Je pense que, contextuellement, il doit être vers 2h, 3h du matin. Et les gens pétaient des câbles très, très vite, dont cette nana, que j'espère peut-être rencontrer un jour. Si elle regarde cette vidéo, je m'en excuse encore.”, explique-t-il.

Quelques années plus tard, en 2012, les youtubeurs commencent à fleurir sur la plateforme dont un, Antoine Daniel, qui aux yeux de Patrick Lallemand est un des précurseurs des youtubeurs de l'époque. Dans son émission What the Cut, il lance cette vidéo qui explose le nombre de vues. “Il m'arrive régulièrement, encore il y a très peu de temps, qu’on me crie "Internet !" derrière moi. C'est très drôle, parce que ça n'a aucun sens. Et en même temps, il y a une communauté qui s'est créée autour de ça. J'étais parti pour mixer dans une soirée à Nantes, j'arrive, et il y a un mec qui joue au ping-pong et qui me voit arriver, il me fait: ‘Est-ce que c'est vraiment toi, le gars qui crie Internet parce que mon grand-père, qui a 80 ans, il est fan de toi. On lui a montré cette vidéo à Noël il y a deux ans et depuis, il n'arrête pas de crier ‘Internet !’ Je pense que ça fait beaucoup rire les gens, parce que c'est à la fois désuet, en 2009, de crier "Internet !", de concevoir qu'Internet est quelque chose de matériel et que tu peux presque l'appeler. Tout à coup, on donne une personnalité à une entité qui est purement virtuelle, et dans laquelle tout le monde commence à s'engouffrer, avec énormément d'engouement, à la fois pour trouver de l'info et pour trouver de la merde.”

Il explique qu’aujourd’hui, les vidéos de “ce niveau intellectuel, on en est submergés aujourd'hui, avec TikTok, Insta, enfin, on voit que des gens qui font des conneries. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'amusent à péter dans des supermarchés. Ça crée des millions, voire des milliards de vues. Donc, on va dire, cette gogolerie est devenue exponentielle et aujourd'hui, elle fait partie du quotidien de n'importe quel utilisateur du Web.”

