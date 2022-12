Un jour avec la chanteuse Élodie Costa atteinte de nanisme

Entre humour et musique, la chanteuse de 1,12 m connaît le succès sur TikTok

“Je chante, je fais un peu d’humour aussi et j’ai participé à The Voice en mars 2021”. Élodie Costa a 40 ans. Elle habite à Nice. Depuis 6 mois, elle est sur les réseaux sociaux Tiktok et Instagram. “J’ai toujours aimé chanter depuis toute jeune. Quand on aime chanter, on a envie d’être sur scène et de partager des bons moments avec le public”. La jeune femme a sorti un premier single, Melodie. Sa différence : elle mesure 1,12 m. “Je suis un petit modèle réduit” plaisante l'artiste avant d’ajouter : “J’en ai fait une force. Je suis pas quelqu’un qui me laisse abattre, donc je montre qu’on peut réaliser ses rêves et construire des choses même en ayant un handicap ou une différence”. Mathias Mester, 1m42, finaliste de Danse avec les stars

“Tu es gêné, tu peux swiper”, une phrase reprise par 6000 personnes

“Ils ont été touchés par les paroles qui sont simples mais le fait que ça parle de différence, beaucoup de jeunes qui sont victimes de harcèlement à l’école, la communauté homosexuelle ou mêmes des personnes en situation de handicap se sont retrouvées dans les paroles aussi”. En arrivant sur les réseaux sociaux, où elle a rencontré le succès, la jeune femme a également dû affronter “les haters, les haineux, qui viennent sans arrêt critiquer”. Avec @ungarconstupide, elle fait régulièrement des vidéos en duo. “On a un duo qui fonctionne plutôt bien, qui fait parler, qui fait buzzer aussi” commente la jeune femme. “Est-ce que Élodie mesure 6 iPhone ? On va vérifier ensemble” s’amuse @ungarconstupide et l’artiste dans une vidéo postée en ligne. En studio avec Niki Black pour l’enregistrement de son EP

“On pensait pas qu’il y aurait un impact si fort” ajoute @ungarconstupide. “Les gens pensent que je profite d’elle et il y en a certains aussi qui pensent qu’elle profite de moi. Et c’est encore plus discriminant de dire ça. On va inverser du coup le rôle. Je pense que c’est discriminant de dire ça parce que, dû à sa taille, vous pensez que Élodie a 6 ans. C’est pas une enfant que j’enferme chez moi et dès que j’ai besoin d’un TikTok, ‘Oui allo allez, sors de ta cage, tu viens’. Élodie elle sait ce qu’elle veut”. L’impact de Tiktok sur l'industrie musicale