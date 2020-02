Une étonnante collaboration entre un coyote et un blaireau

L’improbable amitié entre un coyote et un blaireau

La science a démontré qu’ils pouvaient être partenaires de chasse. Mais une vidéo virale montre une relation différente : deux de ces animaux semblent réellement heureux d’être ensemble.

Meilleurs amis ou partenaires de chasse ? Des images virales mettent en lumière une collaboration peu connue, unissant deux prédateurs des plaines américaines : le coyote et le blaireau d’Amérique. Si ces deux espèces chassent les mêmes proies, comme des écureuils terrestres, ils ont en revanche des méthodes différentes. Grâce à ses talents de fouisseur, le blaireau peut aller chercher sa proie directement dans son terrier.

Des rapports souvent cordiaux

Le coyote, lui, attend qu'elle soit à découvert et exposée pour la poursuivre et l’attraper. Si ces animaux sont souvent compétiteurs, deux individus peuvent aussi établir une relation mutualiste, bénéficiant à l'un et l’autre. Si un coyote poursuit une proie en plaine ou si un blaireau la traque dans son terrier, l'autre animal économise du temps et de l’énergie à attendre qu'elle fuie vers son terrain de chasse de prédilection.

La proie n'est pas partagée : chaque espèce profite des échecs de l’autre. Mais les rapports de ces animaux collaborateurs semblent cordiaux. « J’ai observé un coyote et un blaireau heureux ensemble. Ils couraient l'un vers l'autre pour se saluer, prenaient le soleil ensemble, exploraient et voyageaient côte à côte », affirme Kimberly Fraser, porte-parole du National Black-footed Ferret Conservation Center.

Des images qui ont fait le tour du web, filmées près des monts Santa Cruz, en Californie, montrent un coyote tout excité de retrouver son ami blaireau, semblant le guider et l’encourager. « En tant que scientifiques, cela fait un moment que l'on connaît cette relation. Mais la valeur de cette vidéo est qu'elle démontre une pure camaraderie, une joie. Ils semblent heureux ensemble », s’émeut Stanley Gehrt, écologiste à la Ohio State University.