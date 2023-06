Dans la peau d’un serveur au festival Hellfest

Du 15 au 18 juin 2023 s’est tenu le Hellfest Festival. À cette occasion, notre journaliste Léna Romanowicz a troqué son micro pour se mettre dans la peau d’une serveuse bénévole durant le festival. Pour faciliter le débit et le travail des bénévoles, les bières sont tirées depuis des tireuses automatiques. “Il suffit juste de lever le verre, il y a un petit téton qui remonte, ça sert automatiquement, presque sans mousse”, explique Tara, responsable du bar central.

Parmi les barmans bénévoles, on retrouve Sébastien, serveur dans le bar central du Hellfest durant tout le week-end. Bénévole pour la deuxième année, il était festivalier avant de se retrouver derrière le bar. Mais grâce au bouche-à-oreille et par son réseau, il intègre l’équipe pour ces quatre jours de festival. Si Sébastien est travaillé dans la vitesse et la pression, il explique que la bonne humeur est toujours au rendez-vous, autant de la part des serveurs que des festivaliers. “On essaie de les distraire, soit les serveuses, soit nous, on leur fait des petits cœurs, on leur fait des bisous comme ça, ça les occupe, ça les distrait un peu et c’est toujours bonne ambiance”, ajoute Sébastien.

En contrepartie, les bénévoles peuvent bénéficier d’un hébergement en apportant leur propre tente dans le camping logeant spécialement les bénévoles et être nourri. “Quand t’es bénévole, tu fais ton shift et après, tu peux profiter des concerts, ça fait partie de la contrepartie d'être bénévole. Là, juste après, de 22h à 2h, on pourra profiter ce soir”.

700 000 litres de bière écoulée pendant le festival

De 18 heures à 22 heures, c’est le rush. “Et là, on est vraiment dans le plein feu, comme tu le vois, entre 19h et 22h, ça va être vraiment la folie. Là, ça va être très, très fort. Et après, ça va se calmer un petit peu puisqu’il y a… Il me semble qu’il y a Mötley Crüe, donc les gens vont plus regarder le concert”. Et Sébastien n’est pas en reste d’anecdotes : “Il y a des fois, c’est assez difficile de comprendre, comme certains clients qui sont soit anglais et très alcoolisés, donc forcément, hier, il a fallu 3 personnes pour prendre sa commande parce qu’on comprenait rien à ce qu’il nous disait. Au final, il voulait 3 pintes, mais on a eu du mal à comprendre ce qu’il voulait”.

Durant le festival, 700 000 litres de bière sont écoulés, un chiffre imposant qui oblige les bénévoles à tenir la cadence: “Alors là, il est 20h30, on est à la moitié du temps du shift. J’ai commencé à 19h, j’ai pris une toute petite pause, mais normalement, il n’y a pas du tout de pause, c’est des shifts de 3 heures et ils enchaînent tout le long. L’année dernière, il y a eu plus de 700 000 litres de bière qui ont été écoulés pendant tout le festival. J’ai déjà un peu mal au bras, on reste tout le temps debout, mais sinon, ça s’enchaîne vraiment bien. Et puis les festivaliers, aussi, sont super gentils, super sympas et ils savent attendre au bar, et ça, c’est plutôt cool”.

