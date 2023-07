Où est né Alain Chabat ?

Alain Chabat naît en 1958 à Oran. Alors qu'il n'a que 5 ans, sa famille quitte l'Algérie pour s'installer dans l'Essonne. Cadet d’une fratrie de deux grands frères qui était déjà partis de la maison, il explique avoir beaucoup joué seul durant son enfance. Petit, il rêvait d’ailleurs d’être dessinateur. “À 7 ans, je rêvais, je pense, d'être Walt Disney. J'adore Walt Disney. Évidemment que j'ai un peu réalisé mon rêve”, confie l’acteur.

À 22 ans, il fait ses premières chroniques sur Radio Andorre et France Inter. L'année suivante, il décroche la présentation de l'émission Rock Story sur RMC avec Dick Rivers. À 29 ans, il crée Les Nuls, sur Canal+, avec Chantal Lauby, Dominique Farrugia et Bruno Carette. La troupe réalise sketchs, fausses pubs et émissions.

Sa carrière dans le cinéma

Quelques années plus tard, il est nommé, à 37 ans, au César du Meilleur acteur pour sa performance dans Gazon maudit. Puis, il remporte deux ans plus tard, le César du Meilleur premier film pour Didier, dans lequel il incarne le rôle titre: un chien devenu un homme. “J'ai jamais su trouver une réponse cohérente à cette question de pourquoi j'ai joué un chien parce que, en fait, je ne sais pas”. À 42 ans, il lance le jeu Burger Quiz, diffusé sur Canal+. La même année, il prête pour la première fois sa voix à Shrek. Elle explique ne pas avoir pensé que ce “one shot”, un “peu bizarre et niche” serait une “telle franchise”.

À 43 ans, il fait venir 14 millions de Français dans les salles pour Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre. “Ce n'est pas moi qui ai initié Mission Cléopâtre, c'est Claude Berri, le producteur. Moi, je lui avais proposé autre chose, qui était autour de Spirou. Le film que je lui proposais était vraiment beaucoup trop cher par rapport à la notoriété de Spirou et Fantasio, à l'époque en tout cas. Donc il m'a dit : ‘Si t'aimes la bande dessinée, j'ai les droits d'Astérix.’ Ça m'allait à fond, puisque j'adore Goscinny”.

Mais après le succès triomphant Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre, il est marqué par l’échec critique de RRRrrrr!!! 5 ans plus tard, à 50 ans, il incarne Napoléon Bonaparte dans La Nuit au musée 2, un tournage où il explique avoir été tendu et stressé au départ. “Franchement, le premier jour, j'ai buggé, ouais. J'étais tendu, j'étais nul. Je voyais dans l'oeil de Shawn que c'était pas top, mais il était très gentil, et je voyais Ben Stiller aussi qui était très gentil, mais je sentais que tout le monde était super déçu de la performance que je livrais, et du coup, voilà, Shawn m'a dit: ‘Maintenant, on fait les plans sur Ben, fais-lui autre chose parce qu'il a déjà entendu beaucoup le texte, donc essaye de le surprendre et de lui faire des trucs, quoi!’ Donc je lui ai fait plein de conneries, plein de trucs pour essayer de le déstabiliser et puis de lui garder la patate, et avec le texte, mais en étant plus libre, puisque là, on voyait juste un petit bout de mon bicorne. Et Shawn Levy, une fois qu'il a eu toutes les prises avec Ben Stiller, il m'a dit: "OK, maintenant, on refait sur toi, c'est ça que je veux.”, explique l’acteur.

À 60 ans, il fête les 25 ans de La Cité de la peur en dansant la carioca avec Gérard Darmon au Festival de Cannes, suite à une pétition qui suggérait cette danse. “Il y a une pétition qui apparaît un jour pour que Gérard Darmon et moi-même dansions la carioca à Cannes pendant le Festival, pour les 25 ans de La Cité de la peur”. Ils reprennent ensemble des cours de danse, après avoir oublié les pas de la chorégraphie puis décident de se lancer lors d’une projection au Festival. “J'étais pas content et Gérard non plus. On avait mal exécuté la choré. On avait bien répété, mais quand on est arrivés sur scène, franchement… Et puis finalement, le lendemain, on se dit : ça va, c'était pas non plus un concours de danse, on n'était pas à La Nouvelle Star”.

La renaissance d’Astérix et Obélix

En 2021, il signe un contrat avec Netflix pour réaliser une série d'animation adaptée de la 7e BD d'Astérix: Le Combat des chefs. “C'est la première fois qu'on travaille sur quelque chose d’aussi gros parce que c'est quand même cinq fois 30 minutes avec des gens absolument mythiques dans l'animation”. À 63 ans, il revient à la télévision avec Le Late avec Alain Chabat, diffusé sur TF1. La même année, il joue dans deux films réalisés par Quentin Dupieux: Incroyable mais vrai et Fumer fait tousser. À 64 ans, il ressort Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, en version remasterisée au cinéma. “Je suis nostalgique de pas grand-chose, de rien. Non, je ne suis pas du tout nostalgique. Je reviens peu en arrière. J'ai de la gratitude pour ce qui s'est passé, j'ai eu beaucoup de chance, mais je reviens pas en me disant ‘oh là là, c'était bien…’ Je m'en souviens de temps en temps, mais j'ai pas de nostalgie, non”.

