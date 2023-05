Il incarne Han Solo dans le premier film de la saga Star Wars





“La nature n’a pas besoin des gens, les gens ont besoin de la nature. L’humanité ne peut pas survivre sur cette planète si nous continuons d’agir comme nous le faisons” déclarait Harrison Ford en 2020. En tant qu'acteur, il a sauvé une galaxie lointaine, très lointaine... Dans la vraie vie, il se bat pour sauver la planète. Retour sur le parcours d’Harrison Ford.

En 1964, il signe son premier contrat d’acteur pour 150 dollars par semaine avec le studio Columbia. Mais devant l’échec de ses premiers films, il décide de devenir charpentier. Il apprend les techniques du métier grâce à des livres et décroche de nombreux contrats auprès de stars d’Hollywood. À 31 ans, il revient au cinéma dans “American Graffiti”, réalisé par George Lucas, le premier succès de sa carrière.

“Ce qui m’étonne, c’est d’avoir eu la chance de jouer cet éventail de personnages, de travailler dans cet éventail de films. Je suis très reconnaissant pour ça. Et je dois ça aux gens avec qui j’ai eu la chance de travailler et qui ont eu le cran et le courage de me choisir”. Alors qu’il a 35 ans, George Lucas lui confie le rôle de Han Solo dans le premier film de la saga “Star Wars”… alors qu’il installe une porte en bois à l’entrée du bureau de Francis Ford Coppola. “Le premier "Star Wars" dont j’ai fait partie était vraiment le début de ma vie professionnelle et j’étais très reconnaissant pour l’opportunité que j’ai eu dans ce film et pour le succès de ce film.”

A 37 ans, il devient Indiana Jones





Quel personnage est joué par Harrison Ford ?

À 37 ans, suite au désistement de Tom Selleck, il hérite d’un nouveau rôle qui deviendra lui aussi mythique : l’archéologue Indiana Jones dans “Les Aventuriers de l’arche perdue”. À 44 ans, il interprète un père déçu de l’Amérique, qui décide de construire une nouvelle société dans la jungle, dans “Mosquito Coast”, de Peter Weir, avec River Phoenix au casting.

Où se passe l'histoire d'Indiana Jones ?

Le film Indiana Jones “Les Aventuriers de l’arche perdue” a été tourné à Kauai, l’une des îles principales de l’archipel d’Hawaï. C’est aussi ici qu’on était tournés les films “La planète des singes”, “Pearl Harbor”, “Pirate des Caraïbes 4” et “Godzilla”.





Comment se nomme le garçon qui accompagne Harrison Ford dans Indiana Jones et le temple maudit ?

Dans le film “Indiana Jones et le temple maudit”, de 1973, Ke Huy Quan a 12 ans. Il interprète le rôle du jeune garçon, surnommé Demi-Lune, qui donne la réplique à Indiana Jones, joué par Harrison Ford. Le film a été réalisé par Steven Spielberg.





Qui est le compositeur de Indiana Jones ?

John Williams est le compositeur du film Indiana Jones. Il a également composé la musique des films E.T., Star Wars, Harry Potter… C’est l’un des plus grands compositeurs de musique de film.





Durant le tournage au Belize, il prend conscience de la menace qui pèse sur la forêt tropicale et sa biodiversité. À 49 ans, il devient ambassadeur de l’ONG Conservation International qui œuvre pour la préservation de la biodiversité. “J’ai été au conseil de Conservation International pendant 15 ans, et j’ai vu comment les résultats en matière de préservation remontent lorsque des personnes dédiées venant de secteurs différents travaillent ensemble afin de regrouper leurs talents et leur influence. J’ai vu que la préservation ne réussissait que lorsque les communautés locales sont consultées et engagées dans la planification et l’exécution des objectifs de préservation.”

Dans les années 1990, il prend des cours de pilotage. Ce brevet lui permet d’intégrer l’équipe de pilotes de la Riverkeeper, qui survolent l’Hudson pour surveiller la pollution du fleuve. “Je ne suis arrivé à l’aviation qu'assez tard dans ma vie. J’ai piloté un peu quand j’étais à la fac mais je n’en avais pas les moyens. Plus tard, quand je me suis intéressé de nouveau à l’aviation, j’avais à peu près 52 ans et je voulais apprendre quelque chose de nouveau. Je crois que quelque part l’aviation m’a appris à réinventer ma vie. J’ai trouvé une passion en dehors de mon travail.”

À 55 ans, il incarne le président des États-Unis dans “Air Force One”. À 56 ans, il est élu L’Homme le plus sexy du monde par le magazine People.





Quel est le nom de la femme de Harrison Ford ?

À 59 ans, Harrison Ford rencontre la comédienne Calista Flockhart, héroïne de la série “Ally McBeal”. Déjà père de 4 enfants nés de 2 précédents mariages, il considère le fils de Calista Flockhart comme le sien.





À 60 ans, il vient chercher l’Oscar du Meilleur réalisateur remis à son ami Roman Polanski, absent car accusé de viol et considéré comme un fugitif aux États-Unis. En 2009, alors que Roman Polanski est arrêté en Suisse et menacé d’extradition vers les États-Unis, Harrison Ford refuse de s’exprimer.





À 73 ans, il retrouve le costume de Han Solo pour “Star Wars : Le Réveil de la Force”. À 75 ans, lors d’un sommet sur le climat, il lance un cri de colère. “Nom de dieu, cessons de dénigrer la science. Cessons de donner du pouvoir à des gens qui ne croient pas en la science, ou pire encore, qui prétendent ne pas croire en la science pour défendre leurs intérêts”.





À 80 ans, 42 ans après le premier film, Harrison Ford retrouve le costume de l’archéologue le plus célèbre de l’histoire du cinéma pour la 5e fois dans “Indiana Jones et le Cadran de la Destinée”, présenté Hors compétition au Festival de Cannes 2023.