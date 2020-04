Une vie : Idris Elba

L’acteur britannique Idris Elba testé positif au Covid-19

Le comédien de 46 multirécompensé, notamment connu pour ses rôles dans The Wire et Luther, encourage chacun à respecter le confinement.

Il a incarné Nelson Mandela, ses fans l’ont imaginé décrocher le « Permis de tuer », il se bat pour l’égalité et la diversité : c’est Idrissa Akuna Elba, plus connu sous le nom d’Idris Elba.

Il grandit dans un quartier défavorisé

Idris Elba naît en 1972 d’un père originaire de la Sierra Leone et d’une mère ghanéenne, et grandit à Hackney, un quartier alors défavorisé de l’est de Londres. Dans une interview, il se souvient : « Oui, il y avait de la criminalité. Oui, il y avait de la pauvreté. Oui, il y avait des gangs. Certaines personnes avec qui j’ai grandi, des gens que je voyais dans le quartier, ont pris le mauvais chemin, ont fini par faire de mauvaises choses. J’étais différent. J’ai peut-être eu de la chance. Je voulais des choses différentes. »

À 13 ans, avec son oncle, il commence à jouer les DJ dans des mariages et décide de se faire appeler « DJ Big Driis the Londoner ». La même année, il est marqué par une professeure de théâtre qui lui demande d’interpréter un œuf au plat en train de cuire. Adolescent, il commence à jouer dans des pièces et raccourcit son prénom pour Idris.

En 2002, il est révélé au grand public dans la série « The Wire »

À 25 ans, il s’installe à New York. En 2002, il est révélé au grand public grâce à son rôle de Stringer Bell, un trafiquant de drogue, dans la série The Wire, qui met en scène les relations entre policiers et dealers à Baltimore. En 2009, il est nommé ambassadeur contre le crime de la fondation Prince’s Trust, créée par le prince Charles, qui vient en aide aux enfants défavorisés et dont il avait lui-même bénéficié.

Idris Elba se réjouit de ce titre : « La Prince’s Trust m’a donné de l’argent pour que je puisse intégrer le National Youth Music Theatre. Si je n’avais pas eu cet argent, je n’aurais jamais pu jouer dans ces pièces de théâtre. Je n’aurais jamais fait l’expérience d’être dans un théâtre professionnel et je ne me tiendrais sans doute pas ici aujourd’hui. »

En 2013, il incarne Nelson Mandela à l’écran

À 39 ans, il décroche le rôle-titre de la série Luther, dans laquelle il incarne un détective rongé par ses démons. En 2013, il incarne à l’écran le leader sud-africain Nelson Mandela dans le biopic Mandela : Un long chemin vers la liberté. En 2014, il s’engage aux côtés de l’ONU dans la lutte contre le virus Ebola qui ravage le pays d’origine de son père, la Sierra Leone.

À 43 ans, il marque l’histoire en devenant le premier acteur noir à remporter le même soir le SAG Award du Meilleur second rôle pour le film Beasts of No Nation et celui du Meilleur acteur dans une mini-série pour Luther. En 2016, il reçoit la médaille de l’Empire britannique pour services rendus au cinéma. La même année, il appelle à voter « non » au Brexit.

À 45 ans, il est élu « Homme le plus sexy du monde » par le magazine People

À 45 ans, il est élu « Homme le plus sexy du monde » par le magazine People. Début 2018, le prince Harry lui demande de faire un DJ set lors de son mariage avec Meghan Markle. En novembre 2018, alors qu’une rumeur court depuis plusieurs mois, un sondage indique que 63 % des Américains verraient bien l’acteur enfiler le smoking de James Bond. À 45 ans, il réalise son premier film, Yardie.

À 46 ans, il épouse en troisièmes noces la mannequin Sabrina Dhowre, de 22 ans sa cadette. En décembre 2019, il devient citoyen sierra-léonais lors de son premier voyage dans le pays. Le 16 mars 2020, Idris Elba poste une vidéo sur son compte Twitter dans laquelle il annonce avoir été testé positif au Covid-19. Six jours plus tard, son épouse, Sabrina Dhowre, annonce à son tour être atteinte du Covid-19.