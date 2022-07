Une vie : l'actrice australienne Cate Blanchett

“Je pense que c’est très important de reconnaître les succès des femmes”

Cate Blanchett naît en 1969 en Australie. Son père, américain, meurt d’une crise cardiaque alors qu’elle n’a que 10 ans. Après avoir commencé des études d’économie, elle est diplômée en art dramatique en 1992 et obtient ses premiers rôles au théâtre. En 1997, elle épouse l’acteur australien Andrew Upton. Ensemble, ils auront 4 enfants. À 29 ans, elle décroche le Golden Globe de la Meilleure actrice dans un drame pour son interprétation de la reine Élisabeth Ire dans le film de Shekhar Kapur. En 2001, elle devient Galadriel, la reine des Elfes de la trilogie du Seigneur des Anneaux. À 35 ans, elle incarne Katharine Hepburn face à Leonardo DiCaprio dans Aviator de Martin Scorsese. En 2007, elle entre dans la liste des 100 personnalités les plus influentes de l’année du magazine Time. 10 moments féministes au Festival de Cannes

"Je pense que c'est très important de reconnaître les succès des femmes. Je pense toujours que nous sommes une minorité. Quand vous regardez les femmes qui réalisent des blockbusters, elles ne représentent que 5 à 9 % des productions, et ce n'est pas un gros pourcentage par rapport aux talents qui sont là" expliquait l'actrice en 2014. À 44 ans, elle obtient l'Oscar, le Golden Globe, le BAFTA et le SAG Award de la Meilleure actrice grâce à sa performance dans Blue Jasmine de Woody Allen. En 2015, elle coproduit Carol, dans lequel elle incarne une bourgeoise des années 1950 qui tombe amoureuse d'une femme. En 2016, elle est nommée Ambassadrice de bonne volonté par l'Agence des Nations unies pour les réfugiés et se mobilise notamment pour la cause des Rohingyas. En 2018, elle préside le jury du Festival de Cannes. En décembre 2021, elle incarne une présentatrice télé qui refuse de croire à la catastrophe qui s'annonce dans Don't Look Up d'Adam McKay. Elle poursuit son engagement en annonçant qu'elle animera, à partir d'avril 2022, un podcast sur le crise climatique aux côtés du militant Danny Kennedy.