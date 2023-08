Qu’est-ce que la transpiration ?

La transpiration est l'excrétion par les pores de la peau d'un liquide, composé d'eau et de sel, comme du chlorure de sodium, et qui permet au corps de réguler sa température. Chaque individu est doté d’environ 3 millions de pores. Ces glandes sudoripares sont réparties sur le corps de façon plus ou moins homogène. Les plantes ou les paumes sont néanmoins des endroits avec beaucoup plus de glandes, ce qui explique une transpiration plus importante.

Cette activité de la peau est vitale. “La transpiration, en s'évacuant, en s'évaporant, va tirer sa chaleur du corps humain. Donc, ça permet au corps de ne pas trop monter sa température pour éviter la surchauffe, notamment dans des périodes d'activité intense, le sport, dans des moments de stress ou par exemple quand on a de la fièvre.”, explique Marie Jourdan, dermatologue.

Est-ce qu’on transpire tout le temps ?





La transpiration est permanente. Des études ont montré qu'en moyenne, un adulte, dans une pièce qui n'est pas surchauffée et où il n’est pas en activité, va transpirer 400 à 500 millilitres par jour, ce qui représente deux grands verres d'eau. La transpiration est produite par des glandes qui sont dans la peau. Il y a celles qui sont fonctionnelles depuis la naissance et une deuxième population de glandes sudoripares, au niveau des aisselles et du pubis, que l'on appelle les glandes apocrines qui, elles, ne se mettent en route qu'à l'adolescence, avec les hormones. “Ces glandes produisent une transpiration différente. Au début de l'adolescence, les hormones arrivent parfois un peu brutalement et il y a un mécanisme d'adaptation. Le corps peut, par exemple, transpirer plus dans certaines situations, de stress notamment. Là, il ne faut pas s'inquiéter. C'est juste peut-être, pendant quelques mois, une adaptation au niveau hormonal avant que les choses se mettent en route normalement.”

Pourquoi ça peut sentir mauvais ?





La transpiration en elle-même ne dégage pas d'odeur particulière. En revanche, au niveau des aisselles ou du pubis, ces glandes apocrines fabriquent une transpiration plus riche en graisses et en protéines. Quand les bactéries vont s'en nourrir, cela va produire de certaines odeurs. C’est donc la digestion de la transpiration de ces zones-là qui donne les odeurs corporelles.

Pourquoi certaines personnes transpirent plus que d'autres ?





La manière de transpirer est propre à chacun. Sur toute la population humaine, il peut y avoir des différences de quantité de transpiration, d’odeurs, qui sont génétiques. Dans le cas d’une transpiration excessive, il faut consulter un dermatologue car il s’agit certainement d’une hyperhidrose, qui peut provoquer une gêne sociale chez la personne. “L'hyperhidrose peut être primitive. C'est-à-dire, finalement, quand on remonte le fil, on s'aperçoit qu'on a toujours transpiré énormément des mains, même quand on était à l’école primaire. Elle peut être secondaire, liée à des éléments médicaux. Donc il faut quand même surveiller qu'il n'y a pas de problème au niveau de la thyroïde ni de diabète. Parfois, c'est lié à la prise d'un médicament ou, au contraire, à l'arrêt d’un médicament.”





La transpiration peut néanmoins se limiter. Il existe les déodorants qui contiennent de l’alcool et du parfum. Les antitranspirants contiennent, eux en général, du chlorure d'aluminium, en plus ou moins grande quantité. La quantité maximale est limitée à 20%. Le produit va permettre de boucher, par une réaction chimique, les pores avec de petits bouchons. “C’est un message aux glandes sudoripares pour qu'elles diminuent un peu leur fabrication de sueur.”

Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent influencer la transpiration ?





Toutes les bactéries qu'on porte sur soi peuvent se modifier, selon le climat, le pays où on vit, etc. Il y a également l’influence de ce qu’on mange. “Certains aliments vont modifier un petit peu cette composition et donc influencer l'odeur, comme les épices, l'oignon, l'ail. Après, ce qu'on fume, c'est un peu plus difficile de le montrer, mais bien sûr qu'une consommation régulière va modifier la composition de la sueur, que ce soit son pH et peut aussi influer sur le microbiome, quels types de colonies bactériennes nous recouvrent. Quand en lendemain de soirée, on a l'impression que ça sent l'alcool, déjà, si soi-même, on a bu, il va y avoir beaucoup d'alcool sur la plaque olfactive, donc on va probablement avoir l'impression que tout sent l'alcool, et ça, ça vient plutôt de l'estomac et des vapeurs du tube digestif. Ça peut éventuellement modifier un peu l'odeur corporelle, mais ce n'est pas parce qu'on aura excrété l'alcool par les pores de sa peau.”, ajoute Marie Jourdan.

Est-ce qu'on perd du poids quand on transpire ?





Avec une activité très physique le matin comme du tennis et du jogging pour l’après-midi, l'individu peut perdre jusqu'à huit litres d'eau dans la journée. Indéniablement, cette perte va se répercuter sur le poids car huit litres d’eau seront perdus. “Mais quand vous allez boire une bouteille d'eau, tout va rentrer dans l'ordre dès le lendemain. Il y a cette idée que la transpiration, du coup, fait du bien, élimine les toxines, nous purifie, etc. Il n'y a pas tellement de raisons de penser ça. C'est vraiment uniquement une fonction, ce qu'on appelle de thermorégulation, pour le corps humain. Il y a la transpiration normale, c'est celle qui s'adapte aux situations du quotidien. Transpirer beaucoup, c'est plutôt gênant et ça n'a pas lieu d'être.”

