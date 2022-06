Alison, mère à 15 ans, raconte son quotidien

“Si j’avais pas eu mes enfants à l’heure actuelle, je ne sais même pas où je serai”

“Ma mère m’a mis dehors avec mon fils de 10 mois. J’ai dû trouver une solution pour ne pas me retrouver à dormir dehors avec un enfant.” A 18 ans, Alison mène un train de vie bien différent de celui des jeunes filles de son âge. Mère de son premier fils à 15 ans, elle a eu son deuxième garçon à l’âge de 17 ans. A la suite de son deuxième accouchement, son conjoint est envoyé en prison pour vol de voiture. La jeune femme se retrouve obligée de tout assumer seule, de son travail à l’éducation de ses enfants. Comment partager la charge mentale entre parents après une naissance ?

Alison a perdu la garde de son premier enfant, Liam, car la justice estimait qu’elle n’était pas capable de s’en occuper à cause de son jeune âge et de son contexte familial. Elle vit actuellement dans un logement social d’urgence, avec son deuxième enfant Djülian. Malgré les difficultés qu’elle rencontre quotidiennement, Alison garde le sourire. Elle arrive à voir son premier garçon une fois toutes les deux semaines, et compte bien montrer à la justice qu’elle est capable d’assumer pleinement son rôle de mère. La jeune femme arrive également à combiner son rôle de maman et celui d’une jeune fille de son âge. “Ce n’est pas parce que tu as 18 ans que tu ne peux pas sortir avec des copines. Tu peux être jeune maman et jeune femme en même temps, tu peux gérer les deux”, confie-t-elle. "Et toi ? Quand est-ce que tu fais un enfant ?"