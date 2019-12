C'est quoi la fasciculation ?

Votre œil tremble ? Souvent ? Relax, ne stressez pas.

C'est seulement un trouble musculaire appelé fasciculation. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Ce n'est pas un problème neurologique.

Fasciculation : contraction musculaire involontaire. Aussi appelée myokymia, elle peut être causée par différents facteurs. Par exemple, la fatigue causée par le manque de sommeil, trop d'efforts physiques. Mais aussi, la surconsommation d'excitants comme l'alcool, le café. Le stress, par exemple, lors d'un rendez-vous galant, une engueulade, un examen. Passer trop de temps devant les écrans peut également faire "sauter" la paupière. Ordinateurs, jeux vidéo, devant les écrans, nous oublions souvent de cligner. L'œil se fatigue plus rapidement et la paupière peut se mettre à trembler.

Il existe aussi d'autres facteurs aggravants comme la fumée de cigarette ou une lumière trop forte. Alors, pour remédier à la fasciculation, c'est très simple. Contrôlez votre stress, dormez et évitez les stimulants comme la caféine. Pour vous reposer les yeux, pensez aussi à décrocher des écrans. Et si les tremblements persistent, pensez à consulter un spécialiste. Tout le monde s'inquiète et pense que c'est un problème neurologique grave mais c'est très rarement le cas.