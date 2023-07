C'est quoi la libido ?

Que signifie libido ?

“Je reçois énormément de questions, surtout en messages privés, sur la libido. C'est un sujet qui inquiète, qui questionne.” Edwige est infirmière, sexothérapeute et créatrice du compte instagram Wicul. Elle nous explique ce qu’est la libido : “La libido, c’est l’énergie relative à la pulsion sexuelle. Elle se manifeste par l’envie de s’engager dans un comportement sexuel. Pour faire simple, en gros, c'est l'addition de nos désirs, de nos pulsions, de nos fantasmes, et tout ça, en fait, ça donne un appétit sexuel et donc c'est ça notre libido.”

Quelles sont les causes de la libido ?

D’après l’experte, la libido est très fluctuante et peut ainsi baisser et augmenter en fonction de plusieurs facteurs. “Quand elle baisse ou quand elle augmente, c'est toujours multifactoriel, il n'y a jamais une seule question à laquelle vous allez répondre et vous dire ‘ça y est, c'est ça’” explique Edwige. Qualité de la relation avec son partenaire, stress, fatigue, état psychologique, évènements personnels sont autant de facteurs qui peuvent impacter le désir sexuel en le diminuant sur une période plus ou moins longue.

“Il y a des moments où on ne se sent pas forcément à l'aise dans son corps, qu'on a un rapport à son corps un petit peu difficile, c'est un petit peu la bagarre. Il y a aussi, évidemment, la question des traumas, des traumas sexuels : ai-je vécu un traumatisme sexuel, qui soit très ancien ou récent ?” Cela peut être une agression sexuelle, un viol, des violences gynécologiques, un accouchement traumatique… Se tourner vers un médecin sexologue spécialisé ou un sexothérapeute peut aider à dénouer ces raisons, les identifier et profiter d’une vie intime reboostée.

Comment savoir si j’ai une baisse de libido ?

“C'est hyper important de questionner la qualité de sa vie sexuelle. Plus on fait l'amour de façon qualitative, plus on aura envie de s'engager dans un comportement sexuel. C’est le cercle vertueux : on a du désir, on a une expérience sexuelle positive, on a une expérience sexuelle positive, on a plus de désir, et ainsi de suite” indique la sexothérapeute. Elle recommande également de s’interroger sur sa charge mentale quotidienne qui peut mener à une baisse du désir sexuel: “Si vous mettez énormément d'énergie pour gérer le quotidien, en plus d'un travail, en plus de tous les soucis que les autres personnes rencontrent, vous aurez beaucoup moins de place pour la libido.” La sexothérapeute indique que certains traitements médicamenteux participent eux aussi à ces diminutions : “Il y a certains traitements qui influent sur la libido, donc les antidépresseurs, la contraception hormonale ou aussi les médicaments cardiovasculaires.” Enfin, le manque de confiance en soi peut faire fluctuer le désir sexuel. “Il y a des moments où on ne se sent pas forcément à l'aise dans son corps. Ça peut faire qu'on évite un peu de se retrouver, voilà, nu, face à son partenaire.”

Comment soigner la baisse de la libido ?

“On se met beaucoup la pression de "je n'ai pas eu de rapport sexuel depuis un mois", "je n'ai pas eu de rapport sexuel depuis deux mois" et donc il va falloir que je m'y colle, il va falloir parfois que je me force”. Sexothérapeute, et créatrice du compte Instagram Wicul, Edwige recommande de se tranquilliser. Pour elle, c’est tout à fait normal. “On peut vraiment se tranquilliser, la libido, elle fluctue tout au long de la vie, c'est pareil pour tout le monde. Si on n’en souffre pas, en fait, il n’y a pas de problème”. Si vous en souffrez, il est intéressant de se tourner vers un expert médical spécialisé comme un sexologue ou un sexothérapeute.

Qu’est-ce que veut dire être asexué ?

“Il y a des personnes qui sont asexuelles, donc l'asexualité, c'est une orientation sexuelle au même titre que les autres, et ce sont des personnes, en fait, qui n'ont pas d'attirance pour la sexualité” indique l’infirmière, sexothérapeute et créatrice du compte instagram Wicul, Edwige. “À tort on dit que c'est une maladie, alors qu'en fait ce sont des personnes qui ne souffrent pas du tout de la situation mais parfois un petit peu du regard de la société sur leur asexualité”. Ce sont des personnes qui ne ressentent tout simplement pas de désir sexuel.

Baisse de la libido chez l’homme, que faire ?

La baisse de la libido ne concerne pas que les femmes. Les hommes sont également touchés. La libido, que l’on nomme également désir sexuel ou pulsion sexuelle, peut avoir des hauts et des bas tout au long de sa vie. Les hommes peuvent aussi être touchés par la perte de l’appétit sexuel. Certains déséquilibres hormonaux, fatigue, stress, anxiété, choc émotionnel, surpoids ou encore une forte pression peuvent notamment expliquer cette baisse. Les spécialistes recommandent une alimentation équilibrée, la pratique régulière du sport, la prise de vitamines ou le renforcement d’hormones comme la testostérone. Certains ont recours à des produits aphrodisiaques, qui boostent l’effet du plaisir. Dans tous les cas, ces troubles sont à échanger avec un professionnel de la santé qui saura apporter les conseils nécessaires.