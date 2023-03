“Le clitoris est le seul organe de tout le corps uniquement dédié au plaisir”





“Il faut savoir qu'en fait, le clitoris est le seul organe de tout le corps humain qui est uniquement dédié au plaisir. Donc, en fait, cet organe est juste là pour vous faire jouir, pour qu'on ait du plaisir. C'est pas mal, hein !” explique Camille Aumont Carnel du compte “Je m’en bats le clito”. Elle précise que le clitoris possède 8000 terminaisons nerveuses là où le pénis en possède 6000 et la pointe du doigt, 3000.

”Lettre à mon clitoris” par Camille Aumont Carnel

A quoi ressemble un clitoris ?

Le sexe masculin et féminin ont des grandes similitudes. “Un pénis, c’est un organe érectile qui se gorge de sang lors de l'excitation et qui mesure en moyenne entre 13 et 16 cm. Et un clitoris, c’est un organe qui se gorge de sang lors de l'excitation et qui mesure en moyenne entre 11 et 13 cm. Donc, en fait, c'est exactement la même chose” explique la jeune femme. Le clitoris possède même un gland comme le pénis.

5 points communs entre le clitoris et le pénis

Camille Aumont Carnel casse un cliché fortement répandu selon lequel les femmes pourraient avoir “deux types d’orgasme : clitorien ou vaginal”. “C'est en fait un mythe. Tous les orgasmes sont clitoridiens. Ce qu'il faut en fait dire, c'est un orgasme clitoridien dans tous les cas par stimulation externe dans certains cas ou par stimulation interne dans d’autres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, si on a un orgasme, c'est grâce au clitoris. Quand on comprend comment il est et comment et où est ce qu'il est, tout prend sens”.

La première fois que j'ai entendu parler de clitoris…

Quels sont les bienfaits de la masturbation clitorienne ?

A propos des relations sexuelles, elle explique : “La notion de l'obligation de la pénétration, il faut arrêter avec ça. Il n'y a rien de mal à masturber sa copine ou sa femme, peu importe sa partenaire, pendant la pénétration. C'est pas, ça en fait pas un moins bon coup ou un moins bon amant. Ça, ça n'est pas vrai. Et la communication, c'est super important”. De nombreuses fois, elle reçoit sur son compte des questions de jeunes femmes qui disent ne pas arriver à avoir d’orgasme quand elles couchent avec leur partenaire. Car l’orgasme est toujours clitorien, Camille Aumont Carnel recommande une simulation du clitoris pendant l’acte sexuel par la femme elle-même ou son ou sa partenaire.

Ce que le sextoy Womanizer dit des femmes d'aujourd'hui

“Moi, j'ai un clitoris depuis 23 ans. J'ai découvert il y a un an à quoi ça ressemblait ! Donc comment voulez-vous qu'un homme sache à quoi ça ressemble un clitoris? Ça va de soi. Ne les engueulons pas, ne les pointons pas du doigt. Expliquons-leur tout simplement”. Selon elle, la masturbation a des bienfaits anti-déstressants, anti-dépressifs, anti-douleurs. “Quand j'ai quelque chose qui va me stresser : petite séance de masturbation avant et on repart. Les bienfaits de la masturbation, c’est quelque chose dont on ne parle pas alors que y en a. C'est quelque chose de bon pour la santé”.

5 choses qui n’arrivent que dans le porno

Comment faire jouir une femme ?

La jeune femme appelle à casser les règles traditionnelles dictées par la société. “Des hommes me demandent 30 fois par jour comment faire jouir leur copine. Je leur dis : “Demande-lui”. Avant de faire un gâteau au chocolat, on t’a expliqué comment le faire ? Il y a jamais personne qui a su faire un gâteau au chocolat sans qu'on lui apprenne. C'est exactement la même chose. Il y a pas de mal à demander”.

Pour Nikita Bellucci, il faut parler du porno aux mineurs

“Pareil, j’ai beaucoup de personnes qui croient encore qu'au moment où on est en couple, on arrête de se masturber. Beaucoup de femmes qui m'écrivent pour ça en disant : « je suis en couple, du coup, j'ai arrêté de me masturber ». Quel est le lien ?” Pour Camille Aumont Carnel, il est essentiel de “s’emparer du symbole qui est le clitoris. On n'a plus envie de représenter le féminisme et les femmes par des utérus, par des ovaires qui, à mon sens, ramènent encore une fois la condition de la femme à sa condition de génitrice. Or, on est mère si on a envie, on est mère quand on en a envie. Ça se trouve, on ne sera jamais mère et ça ne fait pas de nous des femmes moins respectables.Le clitoris permet de parler de tout simplement et de prendre son pied”.

"Option éducation sexuelle" : cet atelier qui permet aux ados de parler librement de sexualité