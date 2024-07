Cet été, ils rendent les festivals plus sûrs

"J'espère ne pas avoir à intervenir, parce que si je n'interviens pas, c'est que tout le monde s'amuse." Cet été, l'équipe du projet Safer fait la tournée des festivals français. Pas pour danser mais pour y rendre la fête plus sûre. Une équipe, des lieux d'écoute et une application pour prévenir et intervenir en cas de violences sexuelles ou sexistes. On a passé une journée avec l'équipe au festival Europavox à Clermont-Ferrand.