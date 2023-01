Cette chirurgienne chante pour apaiser ses patientes

“L'anesthésiste m'appelait tout le temps”

“Elle s'est endormie tranquillement et elle va se réveiller tranquillement aussi.” La Dr Aïcha N'Doye est chirurgienne gynécologue et sénologue à la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine. Avant les opérations au bloc, pour calmer ses patientes les plus angoissées, elle leur chante une chanson lorsqu’elles s’endorment. “J'endors pour l'aller, mais pas pour le retour”, précise la soignante. Elle chante dans le métro et vit dans son van pour réaliser son rêve

“C’est ma petite arme secrète”

“La première fois que j'ai osé le faire, j'étais en stage et en fait, il y a une patiente que l'anesthésiste n'arrivait pas à calmer pour la perfuser et puis après pour l'endormir. Elle n'y arrivait pas du tout et j'étais là, j'ai dit ‘Je peux peut-être chanter une chanson pour essayer.’ Elle m'a dit : ‘Vas-y, de toute façon, on n'y arrive pas, vas-y.’ Et j'ai chanté comme ça, a cappella, et ça a permis de calmer la patiente. Elle s'est tue, d'un coup, on a pu la perfuser, l'endormir et là… À partir de là, l'anesthésiste m'appelait tout le temps”, se rappelle-t-elle. Les femmes chantent pour défendre leurs droits

Une expérience qu’elle répète aujourd’hui. “Après, je m'en suis servi, en fait, pour toute situation complexe : des césariennes en urgence, des fois pendant des accouchements, au bloc opératoire… C’est ma petite arme secrète.” La musique la suit même durant ses opérations, où les playlists tournent à longueur de journée. “Toujours de la musique dans mon bloc, toujours. Ça m'aide à me concentrer. Quand j'ai pas de musique, j'arrive pas… J'ai du mal à opérer quand je n'ai pas de musique.” Francine Leca, la première femme à être devenue chirurgienne cardiaque en France

Une passionnée de musique

Cette “arme secrète” n’est pas si anodine pour la chirurgienne. “La musique a toujours fait partie de ma vie, en fait, depuis que je suis petite. Mon père fait de la basse, il y a plusieurs musiciens dans ma famille. J'ai un peu hésité entre la musique et la médecine. Mes parents m'ont dit : ‘Fais quand même ta première année de médecine, et puis après on verra ce que ça donne et tu pourras faire de la musique à côté.’” Le quotidien d’Amélie, médecin dans un désert médical

Elle a pu alors conjuguer ces deux facettes de sa vie. “J'ai fait ma première année, et puis après, pendant mes études de médecine, j'ai pu chanter pas mal. Puis, au fur et à mesure, la médecine a pris le dessus. Je n'ai pas eu le temps de continuer la musique. Du coup, je fais de la musique au bloc. J’écoute de la musique et je chante pour les patientes, c'est mon nouveau public.” Infirmières et médecins dénoncent le sexisme au travail

“Je ne chante pas pour tout le monde”

Pour elle, chanter a une visée thérapeutique. “Ça a un but et du coup, je ne le fais pas pour toutes les patientes. Je le fais vraiment pour les patientes qui sont dans un parcours particulier et qui en ont vraiment besoin. Y en a d'autres qui viennent au bloc, qui sont bien, elles ne sont pas stressées, elles ont déjà eu d'autres interventions, elles savent ce que c'est. Elles n'ont pas besoin que je chante pour elles. Après, je leur mets toujours de la musique, par contre. Elles ont toujours de la musique pour s'endormir, pour se détendre un peu, mais je chante pas pour tout le monde.” Pourquoi la contraception définitive est si complexe?

Son talent s’est fait connaître grâce à une vidéo largement reprise sur internet. “Je ne m'y attendais absolument pas, en fait. Quand le directeur m'a demandé s'il pouvait publier la vidéo: pas de problème ! En plus, c'est sur LinkedIn, donc… Je me suis dit: ‘Si ça se trouve, on aura 1000 vues.’ J'étais contente, moi, de mes 1000 vues. Puis je voyais que les gens republiaient, là je me suis dit : ‘Oh, peut-être que j'aurai plus que ça.’ Et en fait, ça a pris une ampleur, c'est incroyable, impressionnant. Et c'est un truc que je fais depuis longtemps, donc pour moi, c'était banal, en fait, tout simplement.” C'est quoi une grossesse nerveuse ?