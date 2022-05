6 moments historiques du dîner des correspondants de la Maison Blanche

Joe Biden : “Nous avons eu une horrible peste, suivie de deux ans de Covid”

Après deux ans d’absence, en raison du Covid et du choix du président de l’époque Donald Trump, de ne pas l’organiser, le dîner des correspondants à la Maison Blanche s’est tenu en mai 2022.

L’actuel président Joe Biden en a profité pour se moquer de Donald Trump. “Nous avons eu un terrible fléau, suivi de deux ans de Covid” a déclaré le chef de l’Etat.

Lors de cette édition, qui s’est tenue à Washington, et qui rassemble les journalistes et leurs invités, l’humoriste Trevor Noah était le maître de cérémonie.

En 2011, Barack Obama, qui était alors président, avait également taclé l’homme d’affaires et milliardaire lors de l’évènement.

“Personne n’est plus heureux de clore cette polémique de l’acte de naissance que The Donald, parce qu’il peut ainsi revenir aux sujets qui comptent : qu’est-ce qui s’est vraiment passé à Roswell ? Où sont Biggie et Tupac ?”.

Barack Obama y avait fait un “mic drop” devenu célèbre

L’évènement est marqué par le discours du président des Etats-Unis, souvent empreint d’humour et d’autodérision, et de sketchs d’humoristes.

En 1988, Ronald Reagan s’était lui-même traité de vieux dans son discours : “Larry a aussi dit que me préparer pour une conférence de presse, c’était comme réinventer la roue. C’est faux. J’étais là quand la roue a été inventée, et c’était plus facile que ça.”

En 2000, Bill Clinton avait filmé une parodie de ses derniers jours à la Maison Blanche.

Cette tradition remonte à 1924. Tous les chefs d’Etat y ont participé, excepté Trump.

