Australie : la situation vire au cauchemar climatique

Australie : des conditions climatiques extrêmes

Des incendies aux fortes grêles, le pays n’a pas été épargné en 2019.

En à peine deux mois, l’Australie a subi une succession de conditions climatiques extrêmes. Incendies, grêle, poussière… 2019 a été l’année la plus chaude et la plus sèche jamais enregistrée en Australie, créant ainsi des conditions parfaites pour la sécheresse et le feu.

Le changement climatique aggrave ces conditions extrêmes

En janvier, deux violents orages se sont abattus sur la côte du sud-est, ce qui a provoqué l’arrivée de la grêle et de la pluie. La situation vire au cauchemar climatique : la terre est trop sèche pour absorber les pluies torrentielles. Des vents violents nés des orages provoquent de gigantesques nuages de poussière. En Australie, la météo change souvent brutalement. Mais pour les météorologues, le changement climatique aggrave ces conditions extrêmes, plus que jamais.