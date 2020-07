Diego, la tortue géante qui a sauvé son espèce

Diego, sauveur des tortues Chelonoidis hoodensis

Diego le est symbole de la sauvegarde d'une espèce : il est le père de 40 % des tortues Chelonoidis hoodensis réintroduites sur l'île Española, aux Galápagos.

Diego peut être fier : il est devenu le symbole de la sauvegarde d'une espèce. Après près de 80 ans d'absence, il vient d'être relâché sur son île natale. Cette énorme tortue était l'un des derniers Chelonoidis hoodensis, une espèce endémique de l'île Española, aux Galápagos.

Une espèce chassée au point de frôler l’extinction

Au début du XIXème siècle, cette espèce a été chassée au point de frôler l’extinction. Dans les années 1960, on dénombrait seulement 12 femelles et deux mâles sur l'île Española. Ceux-ci ont alors été déplacés dans un centre hors de l'île pour les faire se reproduire et tenter de sauver l'espèce.

Pour renforcer les chances de succès et la viabilité génétique des nouveaux nés, des recherches ont été lancées dans le monde entier pour trouver des individus en captivité : un seul a été identifié. Diego vivait alors au zoo de San Diego, aux États-Unis, depuis une trentaine d'années.

Il finit par rejoindre le programme de reproduction en 1976. Peu à peu, la progéniture des tortues est relâchée sur l'île Española. Diego se révèle très actif : environ 40 % des tortues réintroduites sont ses descendantes. Sur l'île, des mesures sont prises pour les protéger, en éliminant les prédateurs introduits et en régénérant les cactus dont elles se nourrissent.

« L'île offre des conditions suffisantes pour maintenir la population de tortues »

Aujourd'hui, 2.300 Chelonoidis hoodensis vivent sur l'île. Les autorités équatoriennes ont donc décidé de mettre fin au programme de reproduction. « Nous avons développé des modèles mathématiques avec différents scénarios possibles pour les 100 prochaines années. Pour chacun d'eux, la conclusion était que l'île offre des conditions suffisantes pour maintenir la population de tortues, qui continuera de croître normalement même sans nouveau rapatriement de juvéniles », explique Washington Tapia, directeur de l'Initiative pour la restauration des tortues géantes.

Le 15 juin 2020, Diego et les 14 autres tortues ont été remises en liberté dans leur habitat d'origine. Sur les 14 espèces de tortues géantes des Galapagos recensées par l'IUCN, deux sont considérées comme éteintes, dont celle du célèbre George le solitaire, mort en 2012. Six sont en danger critique d'extinction.