Qui est Evgueni Prigojine, l’homme de main de Poutine?

“Evgueni Prigojine a essayé d’influencer les élections aux États-Unis”

Il est surnommé "le cuisinier de Poutine", et il est à la tête de la milice Wagner, très influente dans la guerre en Ukraine. Voici l'histoire de Evgueni Prigojine. Au début des années 1980, il est condamné à douze ans de prison pour "banditisme, escroquerie et incitation de mineurs à la prostitution". Fraîchement sorti de prison à la chute de l'URSS, il lance une chaîne de fast-food puis s'enrichit dans la restauration de luxe.

Un homme dans la haute sphère russe

Au début des années 2000, il fait la rencontre de Vladimir Poutine qui se rend dans son restaurant. Il devient le premier restaurateur de l'administration russe: cantines scolaires, police, armée. Il a également servi George Bush, Tony Blair ou encore Jacques Chirac.

Grâce à ses "fermes à trolls", il véhicule les idées pro-Poutine à travers le monde. Evgueni Prigojine est notamment accusé d'ingérence outre-Atlantique dans la campagne présidentielle de 2016. "Evgueni Prigojine a essayé d'influencer des élections partout dans le monde, notamment aux États-Unis", avait déclaré Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison Blanche. Ce qu'il assume depuis récemment: "Nous avons fait preuve d'ingérence, nous le faisons et nous allons continuer de le faire".

Il est à la tête de la milice Wagner

Après avoir nié pendant longtemps, Evgueni Prigojine a finalement reconnu être derrière la milice Wagner qui officie notamment en Ukraine et dans plusieurs pays africains. "C'est un groupe paramilitaire privé qui intervient sur tous les points chauds de la planète, qui a un lien avec le Kremlin dans le sens où elle intervient dans les endroits où la Russie a un intérêt", décrivait Alexandra Jousset, la coréalisatrice du documentaire Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine.

Bien que les milices privées soient interdites en Russie, l'homme russe recrute personnellement des prisonniers pour les enrôler dans la milice Wagner et les envoyer en première ligne en Ukraine. Depuis le début de la guerre, Evgueni Prigojine est l'une des personnalités fortes autour de Vladimir Poutine. Il a annoncé la création d'un mouvement conservateur et ne cache plus ses ambitions politiques.