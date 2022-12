Qui sont les Reichsbürger, partisans d'extrême droite allemands?

“L’une des plus grosses organisations terroristes qui soient apparues à l’extrême droite”

Une ex-députée d'extrême droite, un ancien commando parachutiste et un prince qui se rêvait empereur, on vous raconte l'histoire du mouvement derrière la tentative de coup d'État en Allemagne. Mercredi 7 décembre, 25 personnes appartenant au mouvement Reichsbürger, les "citoyens du Reich", ont été arrêtées dans une opération de grande ampleur qui a mobilisé 3000 policiers en Allemagne, en Autriche et en Italie. "Les personnes arrêtées sont accusées d'appartenir ou de soutenir une organisation terroriste nationale", avait alors expliqué Peter Frank, procureur général fédéral allemand, lors de leur arrestation.

Des partisans de QAnon

Antisémites, complotistes et nostalgiques de l'Empire allemand, les Reichsbürger ne reconnaissent pas la légitimité de République fédérale, car pour eux, l'Allemagne est toujours occupée secrètement par les Alliés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Certains d'entre eux refusent même de payer leurs taxes et possèdent leur propre passeport du Reich. "La République fédérale d'Allemagne est une entreprise, une société enregistrée au registre du commerce aux États-Unis, dans le Delaware. Tout le gouvernement est illégal, tout est illégal", pensait un homme lors d'une manifestation.

Né dans les années 1980, le mouvement des "citoyens du Reich" prend de l'ampleur depuis une dizaine d'années. Bien qu'il compterait environ 20 000 membres selon les chiffres officiels, ce groupe n'est pas une organisation solidement structurée et leurs croyances divergent d'un groupe à l'autre. Depuis plusieurs années, les autorités allemandes s'inquiètent de la menace grandissante que représentent les Reichsbürger dans le pays. Ils se sont déjà illustrés dans plusieurs attentats contre les forces de l'ordre. Un partisan a même été condamné à la perpétuité pour le meurtre d'un policier en 2016.

“Certains individus avaient envisagé de pénétrer dans le Parlement allemand”

Quant au coup du filet du 7 décembre, les membres du groupe démantelé, également adeptes de la mouvance complotiste QAnon, prévoyait l'enlèvement de personnalités publiques et plusieurs attentats ciblés contre des institutions fédérales du pays. "Selon nos informations, certains individus de l'organisation terroriste avaient également envisagé de pénétrer par la force dans le Bundestag, le Parlement allemand", ajoutait Peter Frank.

S'ils avaient réussi leur coup d'État, les putchistes auraient mis à la tête du pays le prince Reuss, un aristocrate allemand de 71 ans connu sous le nom d'Henri XIII. Il a été arrêté dans son appartement à Francfort. Autre personnalité interpellée par les autorités: une ancienne députée du parti d'extrême droite AFD, championne de tir et magistrate. "C'est l'une des plus grosses organisations terroristes qui soient apparues à l'extrême droite ces dernières années. En tout cas, pour autant que je puisse en juger, c'est le pire que nous ayons pu observer dans la mouvance Reichsbürger et de QAnon. Ce que certains considèrent comme des fantasmes absurdes peuvent déboucher sur une prise d'initiative extrêmement dangereuse", avait expliqué Joachim Herrmann, ministre de l'Intérieur bavarois.