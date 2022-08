Une vie : Ellen Page, icône du mouvement LGBT

Elle est aussi réalisatrice

En 3 ans, Ellen Page est devenue une icône de la communauté LGBT. Tout a commencé par un coming-out, un jour de Saint-Valentin. « Il y a trop de jeunes qui souffrent de harcèlement, qui sont rejetés ou qui sont simplement maltraités à cause de ce qu’ils sont. Trop de décrocheurs. Trop de maltraitance. Trop de sans domicile. Trop de suicides. » Depuis ce jour, l’actrice nommée aux Oscars pour son rôle dans "Juno" n’hésite plus à s’engager. «C’est devenu de plus en plus évident pour moi que nous devons tous utiliser notre influence, quelle qu’elle soit, pour aider les autres. » Une vie : Marion Cotillard

En 2015, elle produit "Free Love"et partage l’affiche avec Julianne Moore. Les actrices y incarnent un couple de femmes se battant pour la reconnaissance de leurs droits. Ellen Page réalise ensuite, avec son ami Ian Daniel, "Gaycation",une série documentaire sur les droits des personnes LGBT à travers le monde. En novembre 2017, en plein scandale Weinstein, elle va plus loin et partage son histoire sur sa page Facebook. Cela se passe en 2006, sur le tournage du film "X-Men : L’Affrontement final". "J’avais 18 ans. Il a regardé une femme qui était assise à côté de moi, elle avait 10 ans de plus que moi, m’a pointée du doigt et lui a dit : 'Tu devrais la baiser pour qu’elle réalise qu’elle est gay.' Il était le réalisateur du film, Brett Ratner. (…) Je me suis sentie violée*". Le 3 janvier 2018, Ellen Page Annonce sur les réseaux sociaux son mariage avec la danseuse canadienne Emma Portner.

