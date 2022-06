Alizé raconte son action coup de poing à Roland-Garros

“Dans 10 ans, on parle de 1 milliard de personnes sur les routes”

En pleine demi-finale de Roland-Garros, Alizé, militante écologiste de Dernière Rénovation, s’est jetée sur le terrain et s’est accrochée au filet pour dénoncer l’urgence climatique. Sur son t-shirt, un message clair : 1028 jours, ce qui “correspond aux 3 ans qu’il nous reste pour réussir à inverser la balance et préserver notre climat. L’idée, c’est de se dire qu’il reste très peu de temps pour pouvoir changer ce qu’il reste à changer ” explique la jeune femme, qui appelle à la résistance civile : “Mon espoir, c’est que les gens derrière leur téléphone ou derrière leurs journaux, ils se lèvent et ils entrent en résistance civile avec nous”. Voici les 3 points à retenir du rapport du GIEC 2022

Alizé a fait cette action en soutien à Dernière Rénovation. une campagne de résistance civile visant à faire changer la législation en commençant par la rénovation énergétique des bâtiments. “Les scientifiques le disent : la rénovation thermique, c’est la première mesure à mettre en place si on veut aller vers un monde décarboné. C’est encore possible de sauver l’humanité mais avec les outils qu’il faut. Et les outils qu’il faut, c’est la résistance civile”. Son message au gouvernement est également clair : “Dans 10 ans, on parle de 1 milliard de personnes sur les routes et ce que je veux dire au gouvernement c’est de réagir à la hauteur des enjeux” déclare Alizé. Urgence climat : Camille Etienne a un message pour Emmanuel Macron