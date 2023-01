Comment a-t-on tous pu sauver la couche d’ozone?

“Le changement est possible”

C'est l'histoire d'une success story environnementale… En 1985: on découvre qu'un immense trou s'est formé dans la couche d'ozone, ce bouclier qui englobe la planète, et qui nous protège des rayons solaires. Sa taille est presque égale à celle de l'Amérique du Nord. En cause: plusieurs gaz contenus dans les aérosols et les réfrigérateurs, parmi lesquels les chlorofluorocarbures, appelés CFC. Plusieurs scientifiques craignent des conséquences graves sur l'environnement mais aussi des effets sur la santé. "Si la couche d'ozone est détruite, on peut imaginer que dans le futur, même s'ils évitent le soleil et mettent de la crème, les gens, rien qu'avec leurs activités de tous les jours, vont recevoir assez de radiations pour développer des cancers de la peau", déclarait Darrell Rigel, docteur en dermatologie.

Une ratification universelle

Le 16 septembre 1987: 24 états se mettent d'accord pour réduire puis bannir l'utilisation des CFC. C'est le 1er protocole écologique international: le protocole de Montréal. "Après l'adoption du protocole, aucun de nous ne pourra dire que nous avons gagné la bataille contre la destruction de la couche d'ozone. Nous pourrons simplement dire que nous avons sérieusement commencé à mener cet important combat", disait Mostafa Kamal Tolba, Directeur exécutif du Programme des Nations unies pour l'environnement, en 1987.

Rapidement, de nombreux états ajoutent leur signature… Plusieurs amendements ajoutent des restrictions sur d'autres produits polluants pour la planète comme le bromure de méthyle ou les HCFC. Le Protocole de Montréal devient le premier traité à atteindre la "ratification universelle", 196 états se sont engagés. En 2010, les CFC sont officiellement interdits dans le monde entier.

La couche d’ozone se reconstitue

En 2014, Achim Steiner Directeur général, du Programme des Nations unies pour l'environnement, déclarait: "Le travail sur les substances appauvrissant la couche d'ozone est peut-être l'un des plus grands succès de la science au service d'une législation et de nations agissant ensemble au nom de la science. Plus de 98 % des substances appauvrissant la couche d'ozone ont été éliminées."

Début 2023, l'ONU considère que la couche d'ozone devrait se reconstituer d'ici 2066 en Antarctique, 2045 en Arctique et 2040 dans le reste du monde. "Les scientifiques confirment aujourd'hui que le trou de la couche d'ozone se rebouche lentement, ce qui signifie que le changement est possible, si tant est qu'il y ait une volonté politique pour l'appuyer", s'exprimait Kofi Annan, ex-secrétaire général de l'ONU, en 2015.