France - USA : comment peut-on avoir 50 °C d’écart cet hiver ?

“De plus en plus de records de chaleur et de moins en moins de records froids”

Sur les réseaux sociaux, ont circulé des vidéos de stations de ski sans neige en Europe et des vidéos de neige et de tempêtes de l'autre côté de l'Atlantique. "Sur les dernières années, on constate qu'on bat de plus en plus de records de chaleur et qu'on bat de moins en moins de records froids, ils sont très rares par rapport à la quantité énorme de records chauds qu'on bat depuis le début des années 2000". Christelle Robert est prévisionniste à Météo-France. Pour Brut, elle revient sur l'immense écart de températures cet hiver entre le continent européen et le continent américain.

"Il y a eu des températures vraiment exceptionnelles, qui s'inscrivent complètement dans le contexte de changement climatique. Côté Amérique du Nord, on a observé une vague de froid d'intensité exceptionnelle, qui s'associe à une tempête, jusqu'à -45 °C enregistrés au Montana, -20 °C dans les villes autour des grands lacs, 1m20 de neige à Buffalo dans l'État de New York. On a observé un décrochage polaire, c'est de l'air froid d'origine polaire, des pôles qui ont actuellement des nuits très longues, donc un froid bien marqué qui s'est engouffré sur une grande partie des États-Unis".

“Dans le futur, les vagues de froid devraient être moins fréquentes”

Côté européen, la situation est bien différente. "En Europe, au contraire, ce sont des pluies de sud-ouest marquées qui ont permis de faire remonter une masse d'air très doux d'origine subtropicale. Donc on a vécu un passage à la nouvelle année exceptionnel, on a battu des records nationaux dans de nombreux pays de l'Europe. C'est le cas en Pologne, donc avec ce record pulvérisé de 5 °C à Varsovie, mais aussi en République tchèque, en Lituanie, au Danemark ou encore au Liechtenstein. On a calculé une température moyenne de 14 °C à l'échelle de la France le 31 décembre, c'est une des journées les plus douces qu'on n'ait jamais connues en hiver. C'est des niveaux exceptionnels" indique Christelle Robert.

Selon la spécialiste, "avec le changement climatique, les vagues de chaleur seront de plus en plus fréquentes, intenses, précoces et tardives. Les projections du GIEC disent qu'on pourra quand même avoir des vagues de froid dans le futur même si elles devraient être moins fréquentes, moins marquées, mais elles restent possibles puisqu'elles sont liées quand même à la configuration météorologique. En flux de nord et de nord-ouest, on aura toujours de l'air froid qui va débouler sur certaines régions, jusqu'à nos latitudes moyennes. Même si elles seront de moins en moins fréquentes, de moins en moins fortes, mais elles restent possibles dans le climat du futur" précise la prévisionniste.