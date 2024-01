Depuis le 1er janvier 2024, les animaleries ont l’interdiction de vendre des chiens et des chats. Cette loi a été adoptée en novembre 2011 pour tenter de limiter les abandons. Il existe une exception, c'est si l'animal proposé, et non pas vendu, provient d'un refuge comme ici en présence de bénévoles qui y travaillent. “Il y en a qui vont jouer le jeu parce que de toute façon, la loi est en vigueur depuis le 1er janvier. Mais il y en a d'autres, parce que ça rapporte du fric, ils vont continuer” déplore Annie Benezech, directrice du refuge de la SPA de Montpellier, qui rappelle que pourtant “la loi a été promulguée en novembre 2021” et que ceux qui ne sont toujours pas en conformité avaient “un peu plus de deux ans pour s’y mettre”.

Malgré tout, la directrice du refuge de la SPA de Montpellier en est certaine : “Je pense que ça va réduire le nombre de chiots et le nombre de chatons. Et on espère bientôt que les NAC (ndlr : Nouveaux Animaux de Compagnie) aussi, il n'y en aura plus et qu'on n'aura pas des abandons en masse de lapins, de rongeurs... Oui, j'en suis convaincue que cette loi va faire quelque chose”. Les NAC sont des espèces animales autres que des chiens et des chats qui sont détenues en tant qu’animaux de compagnie. NAC désigne les “Nouveaux Animaux de Compagnie”. On compte parmi eux par exemple les rongeurs, les oiseaux, les poissons ou encore les reptiles.

Rien qu'à l'été 2023, la SPA a recueilli plus de 16 000 animaux. On a de plus en plus de chiens récupérés et de chats. “On a 30 % de plus d'abandons et 30 % de moins d'adoptions. Donc, vous voyez, le cocktail étonnant ? Et ça, c'est pour tous les refuges de France” déclare Annie Benezech. “C'est pour ça qu'on se retrouve avec des vagues d'abandons. Les vagues d'abandons, on les a vues après la Covid, avec les gens qui avaient pris des animaux pour pouvoir aller se promener, etc. Surtout les chiens. Et on a les vagues d'abandons toujours avant les vacances d'été. Cela veut dire toujours que la réflexion de l'importance de l'adoption d'un être vivant n'est pas encore mûre chez certaines personnes. Et il y a encore, je dirais, des achats compulsifs. D'où, quand même, l'avantage de cette loi qui peut quand même éviter que les gens craque pour cette belle petite peluche qui va se retrouver après dans un refuge comme le nôtre”.

