Est-ce qu'il y a des araignées sauteuses en France ?

Des araignées sauteuses, les salticidés (salticidae), il y en a de différentes espèces en France. Il y a notamment les épeires des fissures et les saitis barbipes. “Les saitis barbipes, c'est l’une des plus belles araignées sauteuses de France” commente Léa Collober, photographe et vidéaste, créatrice du compte “Enjoynaturewithme”. Les araignées sauteuses, “ce sont des araignées qui sont un peu partout autour de nous. Ce sont des petites araignées qui sont de belles ambassadrices pour les araignées en général, puisque, déjà, elles ont une bouille vraiment mignonne, parce qu'elles ont des yeux frontaux, un peu comme nous, elles ont vraiment un regard. Et elles sont inoffensives pour l'homme, comme la plupart des araignées en France”.

La France compterait plus de 1500 espèces d’araignées selon les chiffres du Musée national d’Histoire naturelle. “Ce qui est vraiment incroyable chez les araignées, c'est la diversité. On a l'impression de connaître les araignées avec celles qu'on a dans nos maisons, etc., mais au final, on ne se rend pas compte de leur diversité. Elles vont vraiment exploiter tous les micro-habitats des écosystèmes. Donc, un microhabitat, ça peut être une cavité dans un arbre mort, sous une pierre, ça peut être en bordure d'un milieu aquatique, dans une haie” explique Léa Collober, qui précise que la taille d’une araignée en France varie généralement entre “trois et quatre millimètres”, “un centimètre maximum”.

Comment reconnaître une araignée sauteuse ?

Selon la photographe et vidéaste Léa Collober, un certain nombre d'éléments permettent de distinguer les araignées sauteuses. Elle les décrit : “Les araignées sauteuses, on peut les identifier facilement, parce qu'elles ont un placement des yeux très particulier. Elles vont avoir deux gros yeux frontaux, deux plus petits yeux de chaque côté - ça en fait déjà quatre, et ensuite, elles vont avoir une paire d'yeux sur les côtés de la tête et une autre paire d'yeux derrière la tête. Donc ça leur fait une vision complète à 360 degrés. La première paire d'yeux va évaluer la distance et tous les autres vont plutôt être focalisés sur le mouvement”. Ce type d’araignées laisse également un indice de son passage : “Ca va être un petit fil de soie qui relie un support à l'autre. Parce que les araignées sauteuses, quand elles sautent, elles vont toujours laisser un petit fil de sécurité à l'arrière, au cas où elles tombent, pour pouvoir remonter sur leur support”.

Comment savoir si on a avalé une araignée ?

Un des mythes qui entoure les araignées consiste à dire qu’elles viennent la nuit sur nous et que certaines peuvent même entrer dans notre bouche lorsque l’on dort. Spécialiste des insectes et araignées, Léa Collober casse ces idées reçues : “Les araignées ne nous perçoivent pas en tant qu'êtres humains, on est juste un support. Si elles viennent sur notre bras, on est juste un support, rien de plus. On n'existe pas dans leur monde, quoi. Donc il faut arrêter de penser qu'elles vont se jeter sur nous, nous sauter dessus, qu'elles vont nous attaquer. On n'est pas du tout une proie pour elles. Tout ce qui est mythe d'araignées qui rentreraient dans la bouche quand on dort, c'est vraiment une idée reçue, parce qu'au final, les araignées, sous leurs pattes, elles ont des petits capteurs, et donc, le corps humain, on est plein de sueur, on dégage du CO2, etc., c'est pas du tout un milieu qui est favorable et donc elles vont pas du tout chercher à aller boire dans notre bouche ou que sais-je”.

Quel est l'utilité d'une araignée ?

“Déjà, elles ont un rôle très important dans les écosystèmes, puisque ce sont des prédatrices. Donc, elles vont avoir un impact énorme sur les populations de moucherons, de moustiques, de mouches, plein d'autres insectes, et elles vont aussi se prédater entre elles, parce qu'il y a beaucoup d'araignées qui vont manger d'autres araignées. D'autre part, c'est un peu notre patrimoine naturel, en fait, aussi. On a 1622 espèces d'araignées en France. Il y a 10 % des espèces françaises qui sont menacées d'extinction et il y a 6 % de nos espèces qui sont quasi menacées d'extinction. C'est une chance qu'on a d'avoir autant de richesse sur un si petit territoire que la France, avec une diversité de milieux, d'espèces, etc., et donc, c'est notre responsabilité, c'est à nous de protéger tout ça” conclut la photographe et vidéaste Léa Collober.

