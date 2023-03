Un jour avec Thérèse, la bergère sans terres

On l'appelle la bergère sans terres. Thérèse a 300 brebis qu'elle fait pâturer sur les terres des propriétaires du coin. Pour eux, c'est de l'entretien gratuit. Pour elles, c'est une alimentation naturelle. Et tout le monde y gagne. On l'a suivie à Échourgnac en Dordogne.