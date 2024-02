Aïssata est lycéenne. Elle est la seule malentendante de sa classe. “Je trouve ça agréable, parce que quand les gens me voient, ils ne font pas attention. Ils ne savent pas que je porte des appareils, que je suis sourde” explique la jeune fille. Depuis l’âge de six ans et demi, elle est sourde : “J'ai moins bien entendu, c'est quand j'étais au Mali. C'est ma tante qui a su que je n'entendais pas bien, et elle m'a transférée ici pour mieux entendre, avoir des appareils et un implant. Ce côté-là, à l'oreille gauche, je n'entends rien sans mes appareils, mais l'oreille droite un peu. Pour comprendre les gens, je lis sur les lèvres et j'écoute attentivement pour comprendre ce que la personne en face me dit”. Son ami et camarade de classe, Alexandre, rencontré en seconde, déclare qu’il n’était pas au courant au début du handicap d’Aïssata. “C'est juste que je l'ai appris quand la prof, elle nous l'a annoncé. Car ça se voyait même pas. C'est une personne normale”.

Dans sa classe de lycée, Aïssata est la seule malentendante. “C'est un handicap qui est invisible. Elle parle bien aussi, donc on ne s'en rend pas compte. L'intérêt de mélanger des élèves porteurs de handicap et les élèves sans handicap est double. Pour les élèves ordinaires, ça va être de pouvoir être sensibilisés à cette problématique de la surdité. Pour Aïssata, ça lui permet d'évoluer dans un environnement complètement normal, d'avoir une vie d'adolescente “normale”, entre guillemets. C'est une élève comme les autres” commente Wahiba Allam, professeur principale. Aïssata déclare avoir déjà été dans une classe spécialisée “avec que les personnes sourdes et malentendantes” : “Pour moi, ça ne change rien, c'est la même chose. Les difficultés, c'est: quand je comprends pas, je demande à mes camarades ou mes amis de classe qui sont là pour m'aider”

Sur les réseaux sociaux, elle publie des vidéos pour parler de son handicap et faire connaître la langue des signes. “La langue des signes, j'ai appris en primaire spécialisée avec les sourds et les malentendants. J'ai créé un compte TikTok pour aider les personnes sourdes et malentendantes. C'est des vidéos où j'apprends aux gens à parler en langue des signes”. Plus tard, elle souhaiterait devenir décoratrice d’intérieur et travailler dans l’univers du luxe. “Pour les personnes sourdes, il ne faut pas trop être renfermé. Enfin, essayez de vous mélanger avec les gens qui entendent” conclut la jeune fille.

