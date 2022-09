Aymane, tué à 15 ans, ou quand les combats de rue sur Internet virent au drame

Il s'appelait Aymane, il avait 15 ans lorsqu'il a été assassiné. Espoir de la boxe thaï, il participait aussi à des combats de rue filmés et diffusés sur les réseaux sociaux… et un jour, tout a basculé. Pour éviter que ces vidéos n'entraînent d'autres drames et pour ne pas l'oublier, son père et son coach ont accepté de raconter son histoire à nos journalistes Yagmur Cengiz et Hugo Baiardi.