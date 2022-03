Brut 2022 : Éric Zemmour répond à vos questions - la synthèse

Toutes vos questions à Éric Zemmour

Voici les questions que vous avez posées à Éric Zemmour, candidat à la présidentielle 2022 et les minutes auxquelles vous pouvez les trouver dans la vidéo de l’interview :

00:00 : Quelles mesures proposez-vous en matière d’écologie ?

03:39 : Mariage pour tous, pourquoi est-ce que vous êtes contre ?

06:23 : Faut-il quitter l’Union Européenne ? Faut-il accepter de nouveaux membres ?

07:38 : Le grand remplacement, c’est quoi ?

09:20 : Allez-vous établir une égalité salariale entre les hommes et les femmes ?

13:05 : Sur Mediapart, il y a 8 femmes qui vous accusent de comportements inappropriés et d’agressions sexuelles pour des faits présumés allant de 1999 à 2019. Qu’est-ce que vous répondez à ces accusations ?

14:22 : Quelles mesures pour lutter contre la précarité étudiante ?

17:55 : Renvoi d’immigrés dans leur pays : comment comptez-vous obliger leurs pays à les “reprendre” ?

19:53 : Dans votre projet de remigration, il y a l’idée de renvoyer des étrangers délinquants dans leur pays d’origine : à quel endroit commence la délinquance ?

21:08 : Est-ce que le vivre ensemble est possible en France ? Et pourquoi vouloir uniquement des “prénoms français” ?

24:25 : Au journal de 20h de TF1 en décembre 2021, au moment où vous avez annoncé votre candidature, vous avez dit : “J’appelle tous les musulmans à s’assimiler et à renoncer à la pratique de l’Islam qui impose un code juridique et politique”. Est-ce que ça veut dire qu’un bon musulman n’est plus musulman selon vous ?

27:01 : La France devrait-elle intervenir en Ukraine ?

27:56 : En 2018, vous dites “rêver d’un Poutine français”, est-ce que c’est toujours le cas ?

31:23 : Un président doit-il avoir un casier judiciaire vierge ?

32:20 : Si un étranger en situation légale en France, mais étranger en France, est accusé pour liberté d’expression, est-ce qu’il est remigré ?

