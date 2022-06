Brut a passé une journée avec New York Nico

“Pour moi, un talent, c’est juste une personne amusante, unique”

“Quand les gens me demandent ce que je fais, je dis juste que je suis le chasseur de têtes non officiel de New York.” Il aime sa ville à tel point qu’il présente les personnages uniques de la ville sur les réseaux sociaux et leur a même consacré un film, Out of Order. Brut a passé un après-midi avec New York Nico. Tout a commencé quand il a rencontré Te’Devan : “C’est lui qui m’a fait retomber amoureux de New York. J’étais parti à Los Angeles pour essayer de percer en tant que réalisateur de clips et je suis revenu en me sentant découragé et vaincu. Je traînais à Union Square un jour quand j’ai aperçu cette célébrité locale que je voyais depuis le lycée. Je lui ai demandé si je pouvais tourner un court-métrage sur lui. Et il m’a dit oui”. Être livreur à New-York, un métier à hauts risques

Depuis, il rend hommage dans des vidéos aux différentes personnalités de la ville sur les réseaux sociaux comme Instagram. “Pour moi, un talent, c’est juste une personne intéressante, amusante, unique. Il y a quelque chose dans l’attitude new-yorkaise que je n’arrive pas à bien définir, mais on peut toujours dire si quelqu’un est new-yorkais ou pas. Il y a aussi l’amitié. Je me lie d’amitié avec toutes les personnes que je filme”. Tiger Hood qui joue au golf dans la rue avec des briques de lait, Charlie Da Wolf “qui est simplement un vieux type grincheux qui vit à Williamsburg”, ou encore les clients du traiteur italien Anthony & Son sur l’avenue Graham à Williamsburg, qui est le “deuxième QG non officiel” du réalisateur. Avec son film Out of Order, sorti en 2022, il les met en scène : “Avec mon nouveau film, j’ai fait de ces gens des stars de cinéma”. Courtney et son mari sont sans abri à New York