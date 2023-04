C'est quoi la réputation et comment on la gère ?

"Au collège, avoir une réputation, c'est déjà avoir une mauvaise réputation. Et ça n'a pas la même valeur pour les filles et les garçons." C'est un sujet dont on parle peu, pourtant la réputation est au cœur de la vie des collégiens. La sociologue Margot Déage l'a étudiée, elle nous raconte.