Qu’est ce que le HHC ?

Le Hexahydrocannabinol ou HHC est un cannabinoïde de synthèse. À partir de la plante du chanvre et du cannabis, des tas de molécules, qui sont des cannabinoïdes, vont être synthétisés. “En laboratoire, on va, soit extraire du chanvre ce dérivé, soit on va le fabriquer en hydrogénant. C'est une forme hydrogénée du cannabis. Le gros souci qu'on a avec les effets, c'est qu'ils dépendent bien évidemment de la concentration”, explique Philippe Batel, médecin addictologue.

Ce dérivé du cannabis, vendu dans les boutiques de CBD en France, est souvent présenté comme étant un "substitut légal” au THC.

Créé dans les années 1940 par le chimiste américain Roger Adams, le HHC est une molécule de laboratoire difficile à synthétiser, qui nécessite des produits hautement toxiques et dangereux. Autour de cette commercialisation des drogues de synthèse, le médecin Philippe Batel déclare qu’il est difficile “d'avoir une garantie à la fois d'efficacité de défonce et de sécurité. Et cette question de l'effet-dose, elle est majeure. Elle est majeure en addictologie, et elle est majeure dans les effets psychotropes des drogues”. En effet, cet effet-dose dépend d’un individu à l’autre, de la prise d’autres produits en même temps mais aussi des habitudes de la personne : “Je pense que chez quelqu'un qui est un fumeur de cannabis depuis très longtemps et qui va essayer ces produits, il va lui falloir probablement une dose importante pour pouvoir avoir un effet qui ressemble à celui qu'il avait avec le THC. Et d'ailleurs, les usagers, ils rapportent des effets, en ce qui concerne la dose, qui sont extrêmement différents d’un individu à l'autre”.

Quels sont les effets du HHC ?

Tout comme le cannabidiol, le HHC possède des effets psychoactifs qui altèrent les sens, la perception de l’environnement, les sensations, les humeurs. “Il y a des effets, qui sont déjà les effets du THC, avec une augmentation de l'appétit et parfois une augmentation très importante de l'anxiété, ce qui est tout à fait paradoxal, mais qui arrive très, très souvent. C'est-à-dire qu'on attend d'un cannabinoïde ou du cannabis qu'il diminue votre anxiété, or il va augmenter le taux d'anxiété”.

Est-ce que le HHC est légal en France ?

Si le HHC n'est pas considéré comme un stupéfiant en France, c’est parce qu’avant de pouvoir classer une substance, les autorités doivent mener des analyses sur la toxicité, les risques liés à la consommation et la dépendance et voir s'il existe des effets thérapeutiques. Actuellement, la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives travaille sur le sujet. Son statut juridique pourrait bientôt changer.

Pour le médecin addictologue Philippe Batel, le HHC ne serait pas scientifiquement un “THC light et légal". “On surfe complètement sur cette vague-là des cannabinoïdes, et il y a un marché énorme, et on voit très, très bien que toutes les boutiques de CBD qui se développent, ont pour but d'écouler des cannabinoïdes de synthèse”, ajoute-t-il.

En avril, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies a publié un rapport pour souligner la nécessité de faire "un suivi actif” du HHC face à l'évolution rapide du marché. Et par précaution, certains pays de l'Union européenne, comme l’Estonie, l’Autriche ou encore la Finlande, viennent de classer le HHC comme substance psychoactive interdite à la vente.

