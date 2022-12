Ces collégiens apprennent la langue sifflée occitane

“La langue était utilisée surtout pour des besoins utilitaires”

Un sifflement suffit pour faire comprendre des mots tels que "orange", ou plutôt sa version occitane, irange. "C'est un cours de langue sifflée. C'est-à-dire que, nous enseignons la version sifflée de l'occitan", explique Philippe Biu, le professeur. Ce cours hors du commun en France est donné une fois toutes les deux semaines au Collège "Les Cinq Monts" à Laruns, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce langage sifflé était autrefois utilisé par les bergers dans le village d'Aas, à quelques kilomètres d'ici. Et afin que la pratique perdure, ces élèves ont décidé de prendre ce cours d'occitan. "Au tout début du cours, nous faisons l'appel. Mais bien sûr, cet appel se fera en langue sifflée", précise le professeur.

“La langue sifflée s'est éteinte en 1999”

Louis est un des élèves de Philippe Biu. "Je suis en quatrième et j'apprends la langue sifflée depuis trois ans, depuis que je suis en sixième." Gwendoline suit également ce cours. "Il y a certaines personnes qui diront que c'est une langue morte. Perso, moi, je trouve ça cool que les personnes qui ont appris cette langue le transmettent aux générations suivantes."

Une transmission vraiment importante pour la survie de cette langue. "La langue sifflée s'est éteinte en 1999 avec le décès de la dernière siffleuse qui connaissait ce langage de façon native. Et nous sommes en train d'essayer de revitaliser cette pratique depuis les années 2010. Et donc actuellement, la plupart des siffleurs sont des jeunes qui ont été formés dans les écoles ou au collège de Laruns", détaille le professeur. Mais à quoi ressemble réellement ce langage? "La langue sifflée, ce n'est jamais qu'une extension de la langue orale. Donc lorsqu'on pratique une langue sifflée, on essaie tout simplement de parler en sifflant."

“On siffle dans d'autres régions du monde”

"On ne sait pas s'il a été inventé sur place ou s'il a été apporté, si c'est une influence extérieure. Et on ne sait pas non plus depuis quand on le pratique. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à la fin des années 1950, les plus vieux siffleurs ont pu dire aux enquêteurs qui sont venus étudier le langage sifflé que leurs grands-parents, quand ils étaient enfants eux mêmes, pratiquaient déjà ce langage", ajoute Philippe Biu.

Mais cette région de la France n'est pas la seule à disposer d'un tel langage. "On siffle dans d'autres régions du monde. Il y a plusieurs langues qui disposent d'une version sifflée, plusieurs dizaines de langues. La langue était utilisée surtout pour des besoins utilitaires. Deux bons siffleurs auraient pu communiquer de part et d'autre de la vallée."