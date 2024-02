Venise, Marseille et Porquerolles





À Venise, en Italie, depuis le 16 janvier dernier, les touristes doivent payer 5 euros pour accéder à la vieille ville de Venise. Cette taxe s'applique uniquement au printemps et en été, de 8h30 à 16h pour les touristes qui ne viennent qu'une journée. Les jeunes de moins de 14 ans et les étudiants sont exonérés de cette taxe. Cette mesure vise à désengorger la ville, qui accueille entre 25 et 30 millions de touristes par an. Venise est la première ville à mettre en place mais d'autres lieux touristiques dans le monde ont pris des mesures différentes pour limiter le nombre de touristes.

En France, dans les Calanques à Marseille, face aux dégradations et à la pollution du site, les baigneurs et les promeneurs doivent s'inscrire en ligne gratuitement pour accéder aux calanques. Ce dispositif, mis en place en 2022 par le parc national des Calanques, s'applique du 1er juillet au 3 septembre. Seules 400 personnes par jour peuvent y accéder, contre 2500 auparavant. A près de cent kilomètres des Calanques, l'île de Porquerolles a elle aussi adopté une mesure pour réduire le nombre de touristes. En 2021, la direction du parc a décidé de limiter à 6000 le nombre de visiteurs sur l'île, contre 10 000 auparavant. En été, la réservation de la traversée est obligatoire.

L’île de Pâques au Chili, le Machu Picchu au Pérou





Sur l’île de Pâques, au Chili, l’île aux statues de pierre moai, située à 3500 kilomètres des côtes chiliennes, connaît elle aussi une surfréquentation qui met en danger l'écosystème de l'île, qui accueille 116 000 touristes par an. Pour protéger cette île millénaire, la durée maximale des séjours touristiques a été réduite de 90 à 30 jours, y compris pour les Chiliens. Les touristes doivent remplir un formulaire à l'arrivée, avoir une réservation d'hôtel ou l'invitation d'un proche insulaire et avoir un billet retour. Ces mesures, mises en place en 2018 par les autorités chiliennes, visent aussi à limiter les déchets, difficiles à faire évacuer de l'île.





Le Machu Picchu au Pérou, l'une des sept merveilles du monde, est menacée d'érosion à cause des pas des 1,5 million de visiteurs par an. En 2017, des créneaux horaires ont donc été mis en place. Les visites sont limitées à 4 heures avec un guide agréé. Depuis 2019, les horaires d'ouverture de certains sites du Machu Picchu sont plus stricts.

Maya Bay en Thaïlande, Boracay aux Philippines





Maya Bay en Thaïlande… Cette baie rendue célèbre par le film La Plage avec Leonardo DiCaprio, a été fermée au public en juin 2018 par les autorités. Sa surfréquentation endommageait les récifs coralliens. La baie accueillait jusqu'à 6000 touristes par jour avant l'épidémie du Covid-19. Après trois ans de fermeture au public, les autorités ont rouvert l'accès le 1er janvier 2022. Désormais, seules 375 personnes peuvent accéder à la baie en même temps, entre 10h et 16h, mais la baignade reste interdite pour éviter de polluer l'eau avec des résidus de crème solaire.

Boracay aux Philippines : d'avril à octobre 2018, l'île a totalement fermé ses accès aux touristes. Des hôtels, des commerces et des restaurants construits trop près du littoral ont été détruits. Aujourd'hui, l'accès à l'île est conditionné et limité à 19 000 touristes simultanés par jour, contre 40 000 en moyenne en haute saison auparavant. L’offre hôtelière est contrôlée par les autorités. Sur l'île, il est à présent interdit de boire de l'alcool ou de fumer sur la plage et de pratiquer des activités nautiques autres que la natation.

