Conversation entre "Guerrières de la Paix"

"Dire qu'on est pour la paix, c'est pas une forme de neutralité. C'est vraiment cette idée fondamentale de reconnaissance de la légitimité de chacun." Elles ont rencontré des milliers de femmes israéliennes et palestiniennes qui se battent sur place pour interpeller les dirigeants et mettre fin au conflit. Conversation entre Hanna Assouline et Fadela, respectivement fondatrice et membre du mouvement "Guerrières de la Paix".