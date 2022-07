Du Prince de Bel Air aux Oscars 2022 : la vie de Will Smith

Échangisme, infidélités, divorce, son mariage a fait l’objet de multiples rumeurs

C’est l’histoire d’un homme en noir qui a fait danser la planète. Pour toute une génération, il est le Prince de Bel-Air. Sa relation avec son épouse déchaîne les passions. C’est Willard Smith. Il est né en 1968 à Philadelphie. À la fin du lycée, il fait un pacte avec son père : si sa carrière dans le rap ne décolle pas dans l’année, il s’engage à aller à l’université. À 20 ans, il remporte, avec son duo de hip-hop DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince, le premier Grammy Award du meilleur album rap pour "Parents Just Don't Understand". Durant deux ans, il ne paie pas tous ses impôts et subit un redressement fiscal à hauteur de 2,8 millions de dollars. De Forrest Gump à Elvis, voici l’histoire de Tom Hanks

Il est quasiment ruiné lorsque la chaîne NBC lui propose de construire une série autour de lui : Le Prince de Bel-Air. À 27 ans, il cartonne dans le blockbuster apocalyptique Independence Day. À l’époque, le film s’impose comme le second plus grand succès de l’histoire au box-office. L’été suivant, il est l’agent secret J dans Men in Black, dont il interprète aussi la chanson titre. Deux autres opus suivront, en 2002 et en 2012. En 1997, il épouse Jada Pinkett. Ensemble, ils auront deux enfants : Jaden, en 1998 et Willow, en 2000. En 2007, le magazine "Newsweek" lui décerne le titre d’acteur le plus puissant d’Hollywood. Mariage libre, échangisme, infidélités, divorce, dans les années 2010, son mariage avec Jada Pinkett fait l’objet des nombreuses rumeurs. Lors de la cérémonie des Oscars en 2022, il monte sur scène pour gifler Chris Rock, qui a plaisanté sur le crâne rasé de son épouse, atteinte d’une maladie : l’alopécie. C'est quoi l'alopécie ?