De quoi parle le livre Najat ou la survie ?

Le roman de Rania Berrada retrace le parcours d'une femme, Najat, qui quitte son Maroc natal pour aller en France, en espérant y trouver une vie meilleure. Après son arrivée, elle épouse un homme puis demande une carte de séjour “vie privée et familiale”, qui est “la carte de séjour temporaire la plus délivrée en France”, selon l’auteure.





La première difficulté à laquelle va se heurter l'héroïne, est l’attente “d’au moins six mois avant de pouvoir faire cette demande. Pourquoi six mois ? Parce qu'elle doit justifier le fait qu'elle a vécu au moins pendant ces six mois-là avec son son mari, sous le même toit”, selon l’auteure. D’après elle, cette procédure pose deux questions. La première est d’ordre éthique car pour l’administration, le “mariage est conditionné au fait de devoir vivre sous le même toit que son mari”. La seconde concerne la praticité, puisqu'en France, les “préfectures et sous-préfectures ne demandent pas tous les mêmes justificatifs pour justifier cette communauté de vie”. Car selon l'endroit où on se trouve sur le territoire, il peut être plus ou moins compliqué d'apporter la preuve de cette communauté de vie.

Des procédures fastidieuses

Ce récit autour de l'héroïne de ce livre, reflète la réalité de ce que vivent beaucoup d’étrangers et d'étrangères arrivant sur le territoire. “Quand on arrive enfin à rassembler ces preuves ou la sous-préfecture juge qu'elles sont recevables, la deuxième phase de la procédure, c'est-à-dire qu'on va vous donner ce qu'on appelle un récépissé, qui est la bête noire de beaucoup d'étrangers”, partage-t-elle. Le récépissé est un document qui permet de séjourner dans le pays, durant une certaine période prédéfinie. Il autorise également le détenteur du document à travailler mais il reste un frein à l'embauche pour de nombreux employeurs. “C'est une garantie qui n'est pas suffisante pour un potentiel employeur, sauf sur des secteurs, vraiment, qui sont en très, très forte tension. Mais globalement, un employeur à qui vous présentez un document comme un récépissé va être très peu enclin, voire très frileux, à vous embaucher”.

L'un des autres inconvénients du récépissé de première demande est qu’il n’autorise pas la sortie du territoire français. Avec le Covid, Rania Berrada explique que les demandes sont encore plus difficiles à suivre. “Vous ne pouvez même plus vous rendre sur place pour demander où en est votre dossier. “C'est-à-dire que le seul lien que vous avez avec ces préfectures-là, c'est une adresse mail. Et il y a certaines préfectures qui ne vous répondront même pas”. Cette attente empêche les demandeurs de se projeter, autant dans la vie professionnelle que personnelle. “Vous êtes dans une espèce de flou et tout est laissé en suspens”.

Son but : combler la méconnaissance autour de la migration

“Des fois, on entend ces discours de la facilité sur la migration. C'est-à-dire que vous arrivez à 10h, on vous donne un titre de séjour à midi, et puis on n'en parle plus. Et je pense que le fait qu'il persiste un mystère autour de ces questions-là ne peut que faire peut faire qu'alimenter ces fantasmes-là. Et c'est pour ça que je documente, c'est pour expliquer concrètement et couper court aux fantasmes qui entourent la migration”, explique l’auteure.





Pour elle, en France, le droit des étrangers est une réalité parallèle où ce ne sont que les personnes concernées qui connaissent les procédures. “Les autres méconnaissent ou ne connaissent tout simplement ces procédures-là et à quel point elles peuvent être lourdes, à quel point elles peuvent modeler les vies, et modeler les chemins de vie, et avoir un vrai retentissement”. À ce titre, elle souhaite à travers ce livre, combler cette méconnaissance.

Quelles sont les démarches à faire pour obtenir un titre de séjour en France ?

La première étape est de vérifier que la personne remplit les conditions pour prétendre à un titre de séjour, disponible sur le site du gouvernement. Si l’une des conditions correspond au cas du demandeur, celui-ci doit se rendre à la préfecture ou sous-préfecture du lieu de résidence, afin de réaliser une prise de renseignements et de retirer un dossier pour la demande du titre du séjour. Plusieurs pièces complémentaires sont à fournir. Le dépôt du dossier se fait dans la préfecture du retrait du dossier. Le dépôt devra être accompagné du prix du timbre et d’une taxe variant entre 50 et 220 €, selon le type de carte demandée. Un récépissé sera alors délivré, dans l’attente du titre, valable trois mois et renouvelable.





Quel est le délai moyen pour obtenir mon titre de séjour ?

Lors de l’entrée sur le territoire français, la demande de titre de séjour doit obligatoirement être faite dans les deux mois. Après le dépôt complet du dossier, il faut compter environ six mois pour recevoir son premier titre de séjour. Quand il s’agit d’un renouvellement du titre de séjour, le délai moyen est fixé à trois mois environ. À savoir que les délais peuvent être plus longs si la préfecture exige des documents complémentaires.





Quels sont les différents titres de séjour ?

Différents titres de séjour existent, selon la situation du demandeur et ce qu’il souhaite faire en France. Pour déterminer quel titre correspond le mieux au demandeur, le site du service public du gouvernement Titres, carte de séjour et documents de circulation pour étranger en France permet, en quelques questions, de déterminer la carte ou le titre de séjour adapté aux besoins de la personne.