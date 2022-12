En Russie, plus de 1300 personnes arrêtées dans les manifestations

Des manifestations anti-guerre organisées dans au moins 38 villes du pays

En Fédération de Russie, plus de 1300 personnes ont été arrêtées par les autorités lors de manifestations anti-guerre en Ukraine. Un chiffre partagé par l’Organisation non gouvernementale OVD-Info. Il s’agit d’une des plus importantes protestations en Russie depuis celles ayant suivi l’annonce de l’offensive en Ukraine fin février. Ces manifestations se sont organisées dans au moins 38 villes du pays. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé que 300 000 réservistes vont être appelés afin de grossir l’opération spéciale en cours. Qui est vraiment Vladimir Poutine ?