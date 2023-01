Il dénonce l'insalubrité de son immeuble à La Courneuve

"Quand on dort, on sent de l'eau qui coule sur nos têtes…" Fuites, moisissures, fissures… Cet immeuble de La Courneuve n'a que 10 ans. Les familles qui y vivent dénoncent un scandale d'insalubrité. Brut est allé sur place.