Ils se battent pour que leur boulanger ne soit pas expulsé

"On voudrait qu'il puisse avoir une vie normale de gamin de 20 ans…" Mory Mara est boulanger et menacé d'expulsion. La boulangerie où il travaille a reçu l'ordre de mettre fin à son contrat. Et pour ses employeurs comme pour l'association Patron.ne.s solidaires, ce départ est inconcevable.