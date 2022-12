L'histoire vraie de Stephanie Land derrière la série Maid

"Je me sentais vraiment jetable. J’avais l'impression que je ne valais rien"

Avant que son histoire ne soit adaptée par Netflix dans la série Maid, l'autrice Stephanie Land était femme de ménage et peinait à joindre les deux bouts. "Je disparaissais entièrement derrière ce travail. Je me sentais vraiment jetable. J'avais l'impression que je ne valais rien alors que ce travail était tout pour moi. Sans lui, j'aurais dû retourner au foyer pour sans-abri au bout de quelques semaines".

Plus jeune, elle n'aurait jamais imaginé vivre un jour sous le seuil de pauvreté. "J'ai grandi dans un milieu privilégié : blanc, citadin. Et tout s'est passé très vite. Mon couple battait de l'aile quand j'ai appris que j'étais enceinte. J'ai cru que tout allait s'arranger. Mon partenaire m'a interdit de travailler parce que ça l'aurait obligé à "faire du baby-sitting", comme il disait, et il ne voulait pas le faire".

“Il nous a mises dehors, je ne possédais que quelques centaines de dollars”

Elle poursuit : "Mon conjoint avait dépensé toutes mes économies. Alors, quand il nous a mises dehors, je ne possédais que ce qui restait de mon remboursement d'impôt. Ce n'étaient que quelques centaines de dollars et ma famille n'était pas en mesure de nous aider. Alors on s'est retrouvées, ma fille et moi, dans un foyer pour sans-abri". Mère célibataire pendant la récession de 2008, elle a mis son rêve d'écrire en attente et a cherché un emploi. Avec un enfant de neuf mois, dont elle doit s'occuper à plein temps, et sans diplôme universitaire, la jeune femme a du mal à trouver du travail.

"J'ai commencé à faire le ménage chez des gens (…). Il y a eu des moments où mon corps a lâché. C'est terrifiant d'être assise dans la baignoire d'un client, incapable de respirer parce qu'on fait une crise de panique et qu'il ne reste que trois heures pour finir toute la maison. Alors, j'ai commencé à me dire à moi-même "je t'aime et je suis là pour toi". Ce mantra m'a aidée à me dire que je ne me laisserais jamais tomber et que je pouvais compter sur moi-même".

En 2019, elle publie le livre Maid

Elle a finalement commencé à suivre des cours du soir à l'université et a obtenu un diplôme en anglais et en création littéraire. En 2019, Stephanie Land publie ses mémoires, Maid, un best-seller dans lequel elle dévoile l'envers du rêve américain. "La réalité est que tous les Américains ne démarrent pas avec les mêmes chances dans la vie. Le salaire minimum n'a pas augmenté depuis au moins 20 ans. Actuellement, une mère célibataire payée au salaire minimum devrait travailler 140 heures par semaine pour s'en sortir"

Elle a constaté directement la difficulté de recevoir une aide du gouvernement. "Je crois que la source de tous les problèmes auxquels sont confrontés les pauvres, c'est cette fausse supposition qu'ils sont paresseux et ne veulent pas travailler. En réalité, les personnes pauvres sont celles qui travaillent le plus dur et c'est celles sur qui la société se repose le plus. Et, pour une raison obscure, c'est toujours elles qu'on oublie. Je pense que c'est parce que les riches en Amérique prennent les décisions pour les pauvres. Comment sauraient-ils quelles décisions prendre sans rien connaître de leur vie ?"

“J’espère que les gens s’intéresseront aux histoires qui comptent vraiment”

Stephanie Land espère que son histoire mettra en lumière la pauvreté systémique dans le pays. "Si mon histoire est importante, c'est aussi parce que je reste très privilégiée. Je suis une femme blanche qui a fait des études. Les gens me décrivent comme une femme "résiliente qui parle bien". Je suis un exemple "d'ascension sociale", de "success story". Vous devriez parler à des personnes racisées. Vous devriez interroger des gens qui connaissent la pauvreté et le racisme systémiques. J'essaie d'en parler autant que possible et j'espère que, après avoir entendu mon histoire, les gens s'intéresseront aux histoires qui comptent vraiment".

Diffusée sur la plateforme de streaming américaine, Netflix, la série Maid met en scène Margaret Qualley dans le rôle d’Alexandra Alex Russell, Andie MacDoweel (Paula Langley), Nick Robinson (Sean Boyd), Raymond Ablack (Nate) ou encore Billy Burke (Hank). Elle est composée de 10 épisodes d'une seule saison.