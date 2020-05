La première chose que je ferai après le confinement...

Et vous, qu’est-ce que vous ferez après le confinement ?

Brut a interrogé des Françaises et des Français pour leur demander la première chose qu’ils comptaient faire une fois le déconfinement prononcé.

Philomène

Moi, la première chose que je vais faire après le confinement, c’est aller voir mon copain directement parce qu’il me manque trop. Je pense que ce confinement teste beaucoup de couples.

Hapsatou Sy, entrepreneuse et chroniqueuse

Moi, la première chose que je fais en sortant de ce confinement, c’est rendre visite à mon père qui a 75 ans. Il était venu du Sénégal voir ses enfants et s’est retrouvé confiné seul. Je pense que ce confinement a eu la vertu de nous rappeler que l’essentiel, c’est de passer du temps avec les gens qu’on aime quand on a la chance de les avoir.

Véronique

Moi, quand je vais sortir du confinement, la première chose que je vais faire, c’est voir mes fils et organiser une grande fête avec la famille, les copains, les copains de mes fils, tout quoi !

Akhenaton, IAM

Alors moi, ce que je vais faire quand le confinement sera terminé – à part aller faire un bisou à la famille et aux amis – c’est rassembler tout le groupe. Se mettre au local de répétition et se remettre en selle pour la tournée. Parce qu’on était en tournée quand les consignes de confinement sont tombées.

Anouk

Moi, la première chose que je vais faire après le confinement, c’est aller à la piscine, parce que j’adore la piscine.

Rio

Moi, la première chose que je vais faire après le confinement, c’est réunir ma famille, parce que tout le monde nous manque, on a envie d’être tous ensemble, de profiter de ces moments. Peut-être qu’avant, on ne se rendait pas compte que c’étaient des moments privilégiés. Mais là, avec cette période difficile que tout le monde va traverser, je pense la famille recentre un petit peu les choses. Il faut profiter des siens. Et après, accessoirement, j’irai chez le coiffeur parce que là, ça commence à être difficile.

Philippe Croizon, auteur et sportif

Moi, la première chose que je vais faire après le confinement, c’est nager, retourner dans l’océan. Quand je nage, je suis en plénitude, je me retrouve… J’ai envie de retrouver la nature, de retrouver la mer, l’endroit qui a changé ma vie. L’endroit qui m’a fait comprendre que tout était possible. Que l’impossible, c’était juste nous.

Romain

La première chose que je vais faire après le confinement, ce sera me rendre dans la première terrasse de brasserie que je trouverai, commander un café allongé qui sera probablement trop cher et pas très bon, m'asseoir et regarder les gens passer dans la rue.

Baptiste Lorber, YouTubeur

Moi, la première chose que je vais faire après le confinement, c’est essayer d’être le plus indépendant possible du système dans lequel on vit. Pour moi, il touche à sa fin ou va toucher à sa fin après ce confinement. Il va y avoir une énorme crise économique. Je pense que ce confinement et cet après-confinement, c’est une chance qui nous est donnée de revoir nos valeurs, nos priorités et nos façons de vivre. Si on avait envie de faire un changement dans nos vies, eh bah c’est maintenant. Moi, je vais prendre cette chance.

Jannah

Après le confinement, je voudrais surtout voir ma maîtresse parce que je l’aime beaucoup.

Vitaa, chanteuse

Alors moi, la première chose que je vais faire après le confinement, c’est filer chez le coiffeur et la pédicure, manucure. Et le soir, faire une grosse fiesta chez moi, un gros barbeuc avec toute ma famille, tous mes proches qui m’ont trop, trop manqué.

Lucie

À la question « que vas-tu faire après ton confinement à Tahiti ? », eh bien je te réponds : j’enfile mon maillot, je prends mon kit de snorkel et je vais à la mer. J’y passe toute l’après-midi avec les copines en buvant quelques bières.

Bilal Hassani, chanteur

Alors, le premier truc que je vais faire, ça c’est sûr, c’est que dès que les terrasses rouvrent et qu’on peut recommencer à boire un petit café, j’irai boire un café à la terrasse où je vais tout le temps avec tous mes amis. On va y aller tous ensemble.

Apolline

J’ai envie de rester avec maman, c’est génial.

Le Grand JD, YouTubeur

Alors, la première chose que je ferai quand je serai dehors, c’est bizarre hein, mais j’ai vraiment envie de faire des tournages à l'extérieur. Rencontrer les gens, pouvoir faire des plans de la nature, des arbres, être à l’air libre.

Marwa Loud, chanteuse

Le premier, premier, premier, premier, premier truc, je pense que ce serait d’aller au resto, parce que c’est trop important. Un resto en terrasse, voir du monde passer, voir de la vie. Franchement, je pense que ce serait mon premier, premier, premier, premier truc. J’ai tellement hâte !

Tequila, chat et philosophe

Alors moi, après le confinement, ça va rien changer à ma vie, je vais continuer à pioncer puis à rien faire.