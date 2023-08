Le rappeur Lomepal accusé de viol





Alors que Lomepal, Antoine Valentinelli de sin vrai nom, est accusé de viol. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris pour faire suite au dépôt d'une plainte en octobre 2020 pour des faits dénoncés remontant en 2017 à New York, selon les informations du Parisien. Le 19 juillet, Jenna Boulmedaïs, journaliste et rédactrice en cheffe chez Joly Môme, avait révélé sur son compte Instagram entendre “depuis deux ans des témoignages de femmes ayant subi des gestes déplacés et non désirés de Lomepal. Elle disait être “profondément triste du silence” des milieux du cinéma, de la musique et de la restauration. Cette publication qui a été aimée plus de 90.000 fois à suscité de vives réactions, notamment de la part des fans de Lomepal. Depuis, des accusations de violences sexuelles s'accumulaient sur les réseaux-sociaux. Cet été, Lomepal participe à une trentaine de festivals. Le rappeur de 31 ans est aussi en pleine tournée pour promouvoir son troisième album, "Mauvais Ordre".

Jusqu’à présent, le rappeur n’avait pas répondu aux accusations qui le visait. Ce jeudi, il a finalement décidé de réagir sur Twitter, démentant ainsi les accusations qui lui sont reprochées. Il affirme avoir eu de “nombreuses relations” pendant les premières années du début de sa carrière. Celui-ci indique d’ailleurs qu’il répondra “devant la justice”